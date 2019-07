Questa sera alle 21:30 circa, andrà in onda la terza puntata di Temptation Island. Un nuovo appuntamento avvincente quello che arriverà tra pochissime ore e che spingerà Andrea a chiedere un nuovo confronto con la sua fidanzata Jessica. Il ragazzo già in precedenza aveva richiesto di poter incontrare in maniera anticipata la donna, ma quest'ultima aveva rifiutato. Dal canto suo, Jessica è molto vicina ad Alessandro ed è sempre più confusa riguardo ai suoi sentimenti. Come anticipato dalla pagina Instagram del programma, di fronte all'ennesimo video dei due insieme, il fidanzato arriverà al limite e dirà 'basta'.

Temptation Island, Alessandro a Jessica: 'Andiamo a letto?' lei acconsente

Gli spoiler che arrivano direttamente dalla pagina Instagram di Temptation Island, rivelano che Jessica dirà al single Alessandro che lui si sta innamorando. Il ragazzo chiederà a lei di andare a letto e Jessica acconsentirà. Gli atteggiamenti dei due durante il corso dell'ultima esterna non piaceranno ad Andrea, che una volta arrivato al falò vedrà altri video che lo spingeranno a dire basta e a chiedere di incontrare la sua fidanzata.

Andrea sembra essere rimasto veramente deluso dalla sua fidanzata, tanto da dichiarare che questa volta non accetterà scuse e che lei dovrà per forza presentarsi. Non si sa se la ragazza questa volta accetterà o deciderà di prorogare ancora. I fan del reality aspettano di scoprire se i due decideranno di abbandonare il programma insieme o in maniera separata.

Andrea e Jessica, sul web si vocifera che i due siano d'accordo

Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce che Andrea e Jessica abbiano messo in atto una farsa a Temptation Island al solo scopo di fare business.

Alcuni siti web infatti, hanno riportato la notizia secondo cui i due sarebbero già stati avvistati insieme. A smentire però, sono stati i diretti interessati sulle loro pagine ufficiali Instagram. Anche Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia hanno voluto dire la loro al riguardo.

Il conduttore ha spiegato che bisogna avere fiducia in loro e che non farebbero un torto al pubblico, smentendo così ogni voce riguardo ad un possibile accordo. Anche l'autrice di Uomini e Donne ha commentato le voci in questione, affermando che tutte le cose che sono state dette in questi giorni sono solo menzogne, specialmente chi dice di aver avvistato i due insieme in un ristorante.

Dalle parole della donna sembra emergere che forse i due potrebbero essersi lasciati definitivamente, motivo per cui sarebbe stato impossibile un'avvistamento insieme. Per scoprire cosa è accaduto tra Jessica e Andrea non resta che attendere la puntata di questa sera.