Tra le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello vi è quella composta da Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. I due dopo essersi conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia hanno continuato a frequentarsi, tra alti e bassi, anche fuori dal contesto televisivo ma a quanto pare il loro rapporto non sarebbe decollato e alla fine hanno preferito dirsi addio.

A confermarlo è stata proprio la vincitrice dell'ultimo Grande Fratello su Instagram mentre Daniele sostiene di aver appreso la notizia soltanto dal social network.

E' finita tra Daniele e Martina dopo il Grande Fratello: lei conferma la rottura su Instagram

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Martina Nasoni con una diretta fatta sul suo profilo Instagram ha annunciato ai fan che la sua relazione con Daniele è giunta definitivamente al capolinea.

Un annuncio che in parte ha spiazzato i tantissimi fan che si erano affezionati a questa coppia nata all'interno della casa del Grande Fratello di Barbara D'Urso.

Tuttavia Martina ha precisato che in queste settimane ha provato a far decollare la sua storia d'amore con Daniele ma purtroppo le cose non sono andate nel migliore dei modi. La vincitrice del reality show Mediaset ha anche aggiunto che se non avesse provato di sicuro avrebbe avuto un rimpianto e quindi alla luce di questa cosa non si pente di quello che ha vissuto con il ragazzo.

L'annuncio della bella Martina, però, ha spiazzato non soltanto i fan ma anche lo stesso Daniele, il quale qualche ora più tardi sempre attraverso una diretta fatta su Instagram ha ammesso di non essere a conoscenza di questa 'decisione' e quindi di aver saputo della loro rottura soltanto attraverso i social.

La reazione di Daniele Dal Moro dopo l'addio con Martina: 'L'ho appreso dai social'

L'ex gieffino, infatti, si è detto convinto del fatto che avrebbe rivisto Martina dopo la sua breve vacanza a Napoli, ma a quanto pare così non sarà visto che la ragazza ha già annunciato il loro addio.

Nel corso della diretta di Daniele non sono mancati dei momenti di tensione. Ad un certo punto, infatti, ha sbottato duramente contro un hater che lo stava attaccando e di punto in bianco ha deciso di interrompere la diretta su Instagram.

E pensare che soltanto qualche settimana fa la bella Martina intervistata da Radio Radio aveva ammesso che pur non essendo innamorata di Daniele si sentiva comunque molto presa e quindi sembrava ben predisposta a portare avanti questa conoscenza.

La vincitrice del GF 16 rivelò che tra i due lei era quella maggiormente romantica e appiccicosa mentre Daniele era un po' più freddo e meno 'sognatore'.