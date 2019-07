Lunedì 22 luglio è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island. Di tutte le coppie rimaste ancora all'interno del villaggio, la più chiacchierata risulta essere quella formata da Ilaria e Massimo. La concorrente del reality è rimasta delusa per alcune parole pronunciate dal suo fidanzato.

Massimo, in primo momento, si era avvicinato alla single Federica, per poi gettarsi tra le braccia di Elena.

A quest'ultima tentatrice il romano ha fatto tantissime confidenze, anche personali. In una occasione, Massimo ha riferito ad Elena di non trovare più attraente la sua fidanzata: "Gli altri la vedono bella. Negli ultimi video che ho visto, io non la vedevo così. E' bruttissima come cosa". Queste parole hanno mandato in crisi Ilaria, tanto che durante l'ultimo falò è scoppiata in lacrime.

Visto lo stato d'agitazione della concorrente, Filippo Bisciglia ha lasciato la sua postazione ed è corso ad abbracciare Ilaria.

Il gesto da parte del conduttore ha mandato in delirio i fan: in poco tempo sui social sono arrivati numerosi commenti positivi. Ilaria, dopo essere tornata nel villaggio perché troppo scossa, è stata consolata anche dalle ragazze che ancora condividono il percorso con lei.

Massimo ed Elena vicini

Il fidanzato di Ilaria, durante la quinta puntata di Temptation Island, è finito al centro di un'aspra polemica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Massimo dopo aver accettato il week end con la single Elena, si è allontanato dal villaggio ed ha cenato con lei. A notte fonda in assenza delle telecamere, il giovane ha raggiunto la casetta della tentatrice. A finire sotto accusa, è l'audio mandato in onda. Nell’audio ascoltato dalla stessa Ilaria e dai telespettatori si sono sentiti dei gemiti, che per qualcuno potrebbero essere il segno di un tradimento.

Precisiamo che sono solo supposizioni, in quanto nel filmato mandato in onda non si vede alcuna scena compromettente e l'audio è praticamente incomprensibile.

Ilaria e Massimo sarebbero stati avvistati insieme

Nel corso della puntata trasmessa lo scorso lunedì, Ilaria e Massimo hanno dato vita ad un acceso diverbio. La maggior parte dei telespettatori, dopo aver visto il comportamento del romano, non ha alcun dubbio che la coppia esca dal programma intraprendendo due strade separate.

Tuttavia, nelle ultime ore sulla coppia stanno arrivando delle segnalazioni riportate sul sito Leggo: una ragazza sui social tramite un commento avrebbe riferito di aver visto insieme Massimo e Ilaria. Per capire o meno se Ilaria avrà perdonato il suo fidanzato, bisognerà seguire la sesta puntata di Temptation Island.