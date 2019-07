La soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” meglio conosciuta come Dolunay, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset, continua ad essere avvincente. Dagli spoiler dell’appuntamento che i telespettatori italiani vedranno il 26 luglio 2019, si evince che dopo la denuncia di Demet, le forze dell’ordine faranno irruzione nel magazzino in cui si troverà Hakan Onder. Quest’ultimo nel bel mezzo dello scontro a fuoco con i poliziotti verrà colpito ad un braccio, ma per fortuna riuscirà a sfuggire alla giustizia, facendo perdere le sue tracce.

La protagonista Nazli Piran invece, dopo aver superato tanti ostacoli, coronerà il suo sogno nel cassetto, aprendo il ristorante con i suoi soci Manami e Ferit.

Riepilogo della puntata del 24 luglio

Nella puntata andata in onda mercoledì 24 luglio 2019, Ferit non appena Deniz ha iniziato a suonare la canzone che ha scritto per Nazli se n’è andato dalla casa del musicista con una scusa. La cuoca, dopo aver capito che la dichiarazione d’amore del fratello di Demet era rivolta a lei, gli ha detto che ha fatto bene a fare ciò che sentiva dentro e l’ha salutato.

Il giorno seguente la Piran e Manami sono venute a conoscenza che Ali ha venduto la sua parte ad un acquirente che gli ha fatto un'offerta che non poteva rifiutare. Intanto Ayla ha rivelato a Deniz che il documento che Hakan ha usato per ottenere l’affido di Bulut e per mettere le mani nella sua società è riuscito ad averlo grazie ad Asuman. La cantante inoltre ha precisato al musicista che Nazli ne era al corrente.

In seguito, quest’ultima e la sua insegnante di giapponese hanno scoperto che il loro nuovo socio è Ferit Aslan. Deniz ha chiesto delle spiegazioni alla sorella riguardo al tradimento di Asuman. Demet, dopo aver ammesso al fratello di essere diventata la tutrice legale del nipote per merito della sorella della cuoca, gli ha sottolineato che se Ferit dovesse venire a conoscenza della verità caccerebbe via dalla sua vita la Piran.

A gran sorpresa il musicista ha preso le difese di Nazli, dicendo che non ha nessuna colpa. Per finire l’Aslan dopo aver appreso insieme alla Piran che è uscito un articolo contro di loro, ha sospettato che a farlo pubblicare siano stati gli Onder.

Trama del 26 luglio: Hakan ferito dalla polizia, l’apertura del ristorante di Nazli

Le anticipazioni del trentacinquesimo episodio che debutterà su Canale 5 venerdì 26 luglio 2019, segnalano che Nazli e Manami saranno abbastanza tese per l’imminente apertura del loro ristorante.

La cuoca e l’insegnante di giapponese verificheranno che tutto sia perfetto per soddisfare i loro primi clienti. Nel frattempo Hakan dopo essere stato denunciato dalla moglie Demet con l’accusa di contrabbando, si troverà nei guai. Il losco imprenditore infatti farà i conti con l’irruzione della polizia nel magazzino in cui è solito incontrarsi con i suoi scagnozzi per avviare traffici illeciti. Fortunatamente l’Onder riuscirà a farla franca e pur avendo riportato una ferita ad un braccio durante la sparatoria, prenderà parte ad un servizio fotografico organizzato dalla moglie.

Intanto Ferit e Nazli non perderanno occasione per stuzzicarsi. Successivamente Deniz, ancora sconvolto per aver appreso tramite la sua ex fidanzata Ayla che Nazli ha protetto la sorella Asuman, pur sapendo di poter utilizzare questo scottante segreto per far allontanare l’ambiziosa cuoca da Ferit, deciderà di rimanere in silenzio. Il musicista inoltre sarà sempre più convinto di avere tutte le carte in tavola per riuscire a fare breccia nel cuore della coinquilina di Fatos, visto che non sospetterà affatto che si sia presa una cotta per l’Aslan. Per concludere il sogno di Nazli finalmente si realizzerà: la chef festeggerà l’apertura del suo ristorante insieme ai suoi soci, e a tutti i loro amici.