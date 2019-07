Non solo Belen e Stefano, quest'estate al centro del gossip vi è anche un'altra bellissima amatissima dal pubblico e dai follower social. Parliamo di Diletta Leotta, la celebre giornalista e conduttrice tv Sky, la quale qualche tempo fa ha annunciato la fine della sua lunga relazione con Matteo Mammì. A distanza di un po' di tempo da quell'annuncio, ecco che la bella Diletta avrebbe ritrovato nuovamente il sorriso: il settimanale Spy, infatti, ha postato le foto in anteprima di quello che sarebbe il nuovo fidanzato della giornalista sportiva, diventata il volto simbolo della piattaforma Dazn.

Nuovo amore per Diletta Leotta? La conduttrice paparazzata con il campione Daniele

Nel dettaglio, infatti, le Gossip news di queste ultime ore rivelano che la bella Diletta è stata recentemente paparazzata in atteggiamenti affettuosi con un uomo che le avrebbe rubato il cuore. Come svelato in anteprima da Gabriele Parpiglia con un post che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, la Leotta starebbe facendo coppia fissa con il famoso pugile Daniele Scardina, 28 anni, soprannominato 'King Toretto'.

Daniele, nato nella periferia milanese, è campione del mondo IBF dei pesi supermedi: si allena soprattutto a Miami ed è amico dei più importanti rapper italiani, da Fedez a Gue Pequeno che ha cenato in vacanza con la bella Diletta Leotta. Nelle foto che sono state pubblicate sul settimanale 'Spy', i due appaiono felicemente insieme mentre passeggiano teneramente abbracciati nel cuore della notte dopo aver passato la serata al Liò.

Inutile dire che la notizia ha subito fatto il giro del web e della rete, complice il fatto che ad oggi la bella Diletta risulta essere la single più desiderata d'Italia, seguitissima dai paparazzi pronti ad immortalare ogni suo movimento in vacanza e in città.

Il rumors del presunto flirt di Diletta Leotta con Francesco Monte

Va detto, però, che nonostante lo scoop di Parpiglia, al momento Diletta Leotta non ha ancora proferito parola su quello che sarebbe il suo nuovo flirt estivo. La conduttrice preferisce non replicare ai rumors riportati dal settimanale Spy anche se va detto che nelle settimane precedenti le erano stati attribuiti anche altri presunti fidanzati.

Il più curioso di tutti è sicuramente il flirt che le era stato attribuito con Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e donne e concorrente di svariati reality show, con il quale la Leotta era stata paparazzata in più occasioni.

A quanto pare, però, tra i due non ci sarebbe stato nessun flirt e quindi si trattava soltanto di un semplice e 'innocuo' rapporto di amicizia. E adesso si attendono risvolti su Diletta e Daniele.