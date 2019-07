La storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi è giunta definitivamente al capolinea: i due hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore e ormai hanno intrapreso due strade diverse, così come hanno confermato sui loro profili social. Un addio che ha lasciato senza parole i tantissimi fan, i quali oramai facevano il tifo per questa coppia e speravano che il loro amore potesse durare a lungo. E invece così non è stato e stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Francesco Monte abbia già voltato pagina con un'altra bellissima modella.

L'ex tronista Francesco Monte paparazzato con una bellissima modella

Le Gossip news di queste ore, infatti, arrivano dalle pagine del sito web 361 Magazine, il quale ha pubblicato in esclusiva le immagini della paparazzata di Francesco Monte in compagnia della bellissima modella Isabella De Candia, nota al pubblico social con lo pseudonimo di Isadeca.

I due sono stati pizzicati insieme in Puglia, terra natale dell'ex tronista di Uomini e donne e dagli scatti che in queste ore stanno facendo il giro del web e dei social, sembrerebbe proprio che ci sia del tenero. E a questo punto non si esclude che la bellissima Isabella possa essere la stessa ragazza con la quale qualche settimana fa, Monte era stato beccato ad Ibiza.

Un dettaglio che non è passato inosservato tra i tantissimi curiosi social, anche se fino a questo momento sia Francesco che Isabella hanno preferito non commentare l'indiscrezione sui social.

I due, infatti, preferiscono non confermare ma neppure smentire quello che ormai sembrerebbe un vero e proprio flirt in corso. Le foto, però, pubblicate da 361 Magazine sembrerebbero essere inequivocabili.

L'amica di Giulia Salemi spara a zero contro Francesco Monte

Sempre secondo i rumors riportati in queste ore, sembrerebbe che Francesco e Isabella si scambiassero dei like 'sospetti' su Instagram già da un po' di tempo e quindi anche durante il periodo in cui l'ex tronista di Uomini e donne era ancora fidanzato con Giulia Salemi.

A proposito della Salemi, la ragazza non ha mai nascosto di aver sofferto molto in seguito all'addio con Francesco e recentemente hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di una sua amica rilasciate alla rivista 'Nuovo'. L'amica della Salemi, infatti, sostiene che Francesco non ci tenesse per davvero a Giulia e che in tutti questi mesi avrebbe soltanto 'finto' per ripulirsi l'immagine da cattivo ragazzo che aveva ottenuto ai tempi dello scandalo del canna-gate all'Isola dei famosi.

E poi ancora ha descritto l'ex tronista come una persona prepotente che cercava sempre di far sentire in colpa Giulia.