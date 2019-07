La soap opera di origini spagnole “Una vita”, non smette di sorprendere i telespettatori. Finalmente negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, ci sarà una bellissima scena che vedrà protagonisti Blanca Dicenta e Diego Alday. Il fratello di Samuel e la cognata dopo aver affrontato numerosi ostacoli a causa dei loro familiari, riusciranno a riabbracciare loro figlio Moises sano e salvo, precisamente nel capitolo numero 792.

Agendo in tale maniera la coppia manderà in frantumi il piano di Ursula, che aveva progettato di lasciare Acacias 38 insieme al nipote verso cui nutre una vera e propria ossessione. La darklady non la prenderà affatto bene, visto che deciderà di rimettere piede nel quartiere iberico per farla pagare ai genitori del bambino.

Ursula prepara la sua fuga, Samuel salva la vita a Carmen

Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate italiane, rivelano che Samuel dopo aver dimostrato con l’aiuto di Liberto di non essere coinvolto con il decesso del padre, tornerà in libertà.

Ursula certa che il suo figliastro potrebbe smascherarla per non aver fatto nulla per farlo uscire dal carcere, deciderà di abbandonare Acacias 38 come aveva già fatto sapere in precedenza ai vicini di casa. Purtroppo la darklady proprio quando sarà sul punto di fuggire con il nipote Moises farà i conti con la sua domestica Carmen: quest’ultima essendosi alleata con Blanca e Diego per aiutarli a rintracciare il figlio, tenterà di impedire alla sua padrona di darsi alla fuga, facendole sapere di essere disposta a far venire alla luce tutte le malefatte che ha commesso.

L’ex istruttrice non ci penserà due volte a pugnalare l’inserviente in pieno ventre. Fortunatamente Carmen non passerà a miglior vita grazie all'intervento provvidenziale del minore degli Alday che non appena la ritroverà in una pozza di sangue la soccorrerà, e verrà a conoscenza grazie a lei che la darklady sta per lasciare il quartiere iberico.

Diego e Blanca ritrovano Moises, la Dicenta decisa a vendicarsi

Samuel riuscirà a scoprire grazie ad un cocchiere che la sua perfida matrigna prima di recarsi all'estero si fermerà momentaneamente nel paese di Castro De La Sal.

Il minore degli Alday metterà subito al corrente Diego e Blanca della scoperta appena fatta. Quest’ultima e il suo amato purtroppo si vedranno costretti a rimandare il loro viaggio a causa del maltempo. Nonostante l’imprevisto la coppia riuscirà ad arrivare in tempo nella pensione in cui Ursula ha nascosto il loro bambino, approfittando dell’assenza della malvagia donna. A quel punto i due innamorati metteranno fine all'esistenza di uno scagnozzo, e si ricongiungeranno finalmente con il frutto del loro amore.

Diego e Blanca non saranno da soli, dato che Samuel pur avendoli aiutati nella difficile impresa dimostrerà di essere parecchio infastidito nel vedere suo fratello e sua moglie esultare di felicità. Successivamente la Dicenta prenderà un forte shock quando si accorgerà della sparizione del nipote, al tal punto da meditare vendetta.