Nuovo appuntamento con 4 Hotel, la produzione originale Sky, condotta dallo chef stellato Bruno Barbieri, che va alla ricerca degli alberghi con l’hôtellerie più efficiente.

Gli albergatori protagonisti della puntata di stasera saranno quelli di Catania, la bellissima città sicula ai piedi dell’Etna. Qui conosceremo il miglior hotel presente non solo della città, ma anche delle zone limitrofe. Prima d’addentrarci nella gara, conosciamo i quattro sfidanti e le relative attività.

I concorrenti di 4 Hotel - Catania

Il primo hotel in gara è quello di Alessandro, denominato il Ramo d’Aria, situato in provincia, precisamente nella città di Giarre. È un country hotel che si trova alle pendici dell’Etna, poco distante dal capoluogo e dalla città di Taormina. Oltre al pernottamento, l’albergo offre il servizio ristorante.

Il secondo albergo in sfida è il Palazzo Marletta di Alfio, situato proprio nel centro storico di Catania.

Con vista sulla bellissima Piazza Duomo, l’attività in gara è un prestigioso Suite Hotel, che permette ai suoi ospiti di trascorrere un soggiorno all’interno di una dimora storica.

Il terzo albergo protagonista della puntata catanese di 4 Hotel è l’Airone City Hotel di Mari, ubicato nella periferia di Catania. Un 4 stelle con una grande storia alle spalle, ma di recente ristrutturazione.

Il quarto, e ultimo, hotel in gara è il Donna Carmela Boutique Resort di Carmela, situato in provincia, nella località di Carruba.

Un resort di lusso, che accoglie i suoi ospiti, coccolandoli con i migliori servizi.

Questi sono i quattro sfidanti; per scoprire chi tra loro sarà il vincitore, non vi resta che seguire la settima puntata di 4 Hotel, alle 21.15 su Sky Uno e in contemporanea con il Live blogging qui su Blasting News.