Sesto appuntamento con la seconda stagione di 4 Hotel, il game show sul mondo dell'albergazione italiana, condotto dallo chef e giudice di Masterchef Italia Bruno Barbieri.

La destinazione scelta per la gara odierna è la bellissima Umbria. Gli albergatori di questa regione, soprattutto negli ultimi anni, hanno prediletto l'utilizzo di strutture antiche con una grande storia alle spalle; è sarà proprio questa la caratteristica che accomunerà i quattro concorrenti in gara.

Pubblicità

Pubblicità

4 Hotel Umbria: gli albergatori in sfida

Il primo hotel in gara è il Cantico della Natura di Monia, situato nella città di Montesperello di Magione (provincia di Perugia). La struttura è una dimora di lusso immersa nella natura, con vista sul Lago Trasimeno.

La sfida proseguirà con il Niki's Resort di Lena, sito a Gubbio (Perugia). L'hotel è un antico borgo del XII secolo che, durante il periodo di alta stagione, offre ai suoi ospiti anche un servizio di ristorazione.

Pubblicità

Oltre a tutto ciò è presente anche la Spa ed è una location molto apprezzata per la realizzazione di matrimoni.

Il terzo hotel in gara è quello diretto da Leonardo: il Castello di Petroia. Ubicato anche questo nella città di Gubbio, è un castello medievale dell'XI secolo immerso tra le colline e attorniato da una richissima fauna.

L'ultimo hotel in gara è il Borgo Sant'Angelo di Eleonora, che si trova nella città di Gualdo Tadino (Perugia). L'albergo offre diverse tipologie di pernottamento (bed & breakfast, mezza pensione o pensione) e l'hotel è suddiviso in varie strutture, disponibili in varie zone della città.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Chi sarà il vincitore? Per scoprirlo non vi resta che seguire con noi la puntata, a partire dalle 21.15.