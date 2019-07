Continuano le vacanze d'amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: rientrati da Ibiza per impegni di lavoro, i ritrovati coniugi si sono concessi una giornata di totale relax a Capri a bordo della loro nuova barca. Si chiama 'Santiago' lo yatch extralusso che la coppia si è regalata in questi giorni: sui profili Instagram dell'argentina e del ballerino infatti, è possibile vedere molti momenti che hanno condiviso al largo, dai baci a favor di obiettivo agli scherzi con alcuni amici.

Belen e Stefano più innamorati e social che mai

Non passa giorno che Belen Rodriguez e Stefano De Martino non facciano qualcosa di rilevante per gli appassionati di Gossip: l'ultima notizia che sta impazzando sulla chiacchierata coppia, è quella che riguarda la loro fuga romantica a Capri. Terminate le prime registrazioni di Tu si que vales, l'argentina ha raggiunto il marito nella sua terra d'origine e lì hanno trascorso una rilassante giornata al mare a bordo della loro nuova 'creatura'.

Come riportano tutti i siti in queste ore, la showgirl e il ballerino si sono appena regalati uno yatch lussuosissimo che hanno inaugurato ieri nelle acque della Costiera Amalfitana. Tramite i profili Instagram dei ritrovati coniugi, i curiosi sono stati messi al corrente che si chiama Santiago la barca sulla quale hanno soggiornato assieme a pochi ma fidati amici il 17 luglio.

Dopo aver scorrazzato per le strade di Ibiza con un suv, i conduttori hanno deciso di usare un altro preziosissimo mezzo si trasporto per spostarsi al largo di Napoli, un mezzo che deve essere costato parecchio visti i materiali pregiati con i quali è stato costruito.

Guardando le tante Stories che Belen e Stefano hanno pubblicato nelle ultime ore, è possibile ricostruire la loro giornata in barca: tintarella, giochi d'acqua, romantici baci e pulizie notturne dalle quali si è tirata fuori la sempre più social Rodriguez.

I 'DeMartinez' sarebbero pronti alle nozze bis

Le vacanze di Belen e Stefano, non sono di certo finite qui: terminati gli impegni di lavoro in Italia, la coppia rientrerà a Ibiza, dove ad attenderli c'è il figlio Santiago.

Per la prima volta dopo tanti anni, infatti, la Rodriguez ha deciso di staccarsi dal suo "clan" (parenti e collaboratori) e di godersi l'estate esclusivamente in compagnia del marito e del piccolo di 6 anni.

La trasferta alle Baleari dei 'DeMartinez', si dice che durerà ancora parecchio: tra un possibile incontro pericoloso con gli ex Andrea Iannone e Gilda Ambrosio e un altro con Giulia De Lellis, pare che i ritrovati coniugi soggiorneranno sulla 'isla' almeno fino a fine agosto.

Dopo aver presentato la 'Notte della Taranta' e il 'Festival di Castrocaro', si vocifera che Belen e Stefano torneranno a Ibiza per un importantissimo appuntamento: il 20 settembre prossimo dovrebbero celebrarsi le nozze bis della coppia, nel giorno del 35esimo compleanno della showgirl.