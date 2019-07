Oggi giovedì 25 luglio, su Sky Uno, si concluderà la seconda stagione di 4 Hotel, lo show dedicato al mondo degli alberghi italiani, condotto dallo chef stellato Bruno Barbieri. L'ultima città a ospitare la gara tra albergatori sarà quella di Verona, metà turistica scelta soprattutto dai vacanzieri stranieri durante i tour nel nostro Paese.

Come di consuetudine ci saranno quattro albergatori in gara; il vincitore si porterà a casa un premio da 5mila euro, da reinvestire nella propria attività. Vediamo insieme i concorrenti e conosciamo le peculiarità delle loro attività.

I quattro concorrenti di 4 Hotel a Verona

Il primo hotel in gara è l'Hotel Trieste di Andrea. È un albergo a tre stelle situato nel centro storico della città, accanto alla famosissima Arena. Un hotel dallo stile elegante, pronto a soddisfare qualsiasi esigenza dei propri ospiti.

Il secondo hotel in sfida è quello di Luisa, proprietaria de I Tamasotti. Questo agriturismo, molto suggestivo, si trova alle porte della città, precisamente nel paese di Mezzane di Sotto.

Immerso nella campagna, dispone del servizio ristorante e dell'azienda vinicola.

Il terzo protagonista è la Locanda al Vescovo di Tamara. Anche questa attività è situata nel centro storico della città; la struttura offre ai suoi ospiti il servizio Spa e il ristorante.

Il quarto, e ultimo, hotel in gara è il Villa Malaspina di Stefania. L'albergo è una residenza storica a 4 stelle, situato a pochi chilometri da Verona (precisamente nella città di Dossobuono).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Questi sono i quattro concorrenti in sfida, ma per conoscere il vincitore dell'ultima puntata di 4 Hotel non vi resta che seguire il Live blogging, a partire dalle 21.15 qui su Blasting News.