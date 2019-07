La settimana prossima andranno in onda, sempre su Canale 5, nuove puntate della soap opera spagnola il Segreto. Secondo le ultime anticipazioni, nelle puntate che andranno in onda dal 29 luglio al 2 agosto, il dottor Alvaro Fernandez accetterà l'incarico di medico ufficiale di Puente Viejo. Invece, Antolina Ramos continuerà a far credere a suo marito Isaac che tra Elsa e Alvaro c'è del tenero. Intanto, Julieta non riuscirà a superare le violenze che ha subito dai Molero e si chiuderà in se stessa, senza confidarsi con nessuno.

Il tutto porterà la ragazza in una profonda depressione. Nel frattempo, Meliton convinto che Eustaquio e il figlio Lamberto siano morti, continuerà le ricerche per ritrovare i loro corpi.

Ma non è tutto, perché in città arriverà un forestiero di nome Faustino che inizierà ad interrogare tutti per avere informazioni su Fe. Quest'ultima resterà sconvolta quando vedrà l'uomo e deciderà di nascondersi nella bottega.

Donna Francisca Montenegro nel frattempo non vedrà di buon occhio il rapporto che si instaurerà tra Roberto e Maria. Questo perché i due, insieme ai figli della donna (Esperanza e Beltran) sembreranno una vera e propria famiglia. Fernando andrà sempre di più su tutte le furie e si ingelosirà. Mesia proverà a scoprire quindi se ci sono macchie nel passato del cubano.

Roberto si dichiarerà a Maria

Il Guerrero andrà sempre più in crisi perché temerà di perdere per sempre la sua Elsa.

Intanto, la Ramos intimerà Carmelo a destituire il dottor Fernandez da medico ufficiale del paesino spagnolo. Ma nonostante ciò, Leal si rifiuterà di sottostare alle minacce della ex ancella. La Montenegro chiederà aiuto a Fernando per liberarsi una volta e per tutte di Roberto.

Faustino riuscirà ad arrivare a Mauricio e chiederà informazioni su Fe che riuscirà invece a rifugiarsi da Julieta e suo marito.

Intanto, il cubano si dichiarerà a Maria, ma lei sarà costretta a rifiutare la corte del suo caro amico perché è ancora innamorata di Gonzalo. Successivamente, Fe rivelerà a Mauricio la vera identità di questo forestiero. In particolare, si scoprirà che quest'ultimo è uno scagnozzo di don Vicente, il capo della casa di tolleranza nella quale fu rinchiusa mentre era alla ricerca di Nazaria. Dunque, si verrà a sapere che quest'uomo giungerà a Puente Viejo con lo scopo di riottenere il denaro che la donna aveva sottratto quando scappò.

Sensi di colpa

Don Berengario verrà divorato dai sensi di colpa dopo aver ucciso Lamberto, però il sindaco del paesino spagnolo cercherà di tranquillizzarlo, assicurandogli che la guardia civile non riuscirà a trovare i corpi dei due uomini. Nel frattempo, Julieta sarà sempre più depressa per quanto successo, ma suo marito Saul, non essendo a conoscenza della violenza subita dalla consorte, non riuscirà a capire cosa stia succedendo a sua moglie.