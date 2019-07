Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono due dei protagonisti più amati del Trono Over. In una recente intervista rilasciata al Magazine di Uomini e donne, l'ex cavaliere è tornato a parlare della sua ex fidanzata.

Sulle pagine della rivista, Riccardo ha speso delle parole al miele per l'ex dama. Il Guarnieri ha esordito così: "Lei è stata davvero unica per me, la penso ancora". Le parole dell'ex cavaliere hanno colto tutti di sorpresa, tanto che alcuni hanno già iniziato a pensare ad un ritorno di fiamma tra i due.

Riccardo Guanieri ha riferito di aver vissuto una storia intensa con la Platano, mai vissuta prima. Stando al racconto dell'uomo, anche la famiglia dell'ex cavaliere si sarebbe resa conto del forte sentimento che legava i due ex protagonisti del dating condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, nonostante le belle parole pronunciate da Riccardo nei confronti di Ida, l'ex cavaliere ha ammesso che ad oggi non sono più speranze che la coppia passa tornare insieme.

Come molti ricordano, i due sono stati protagonisti di un lungo tira e molla. Lo scorso settembre la dama ed il cavaliere si erano mostrati innamoratissimi negli studi Elios, dopo l'esperienza di Temptation Island. Qualche mese dopo, lo stesso Guanieri annunciò però la rottura con Ida, a causa delle tante discussioni all'interno della coppia.

In un secondo momento la dama era tornata di nuovo negli studi Mediaset per riprovarci con il cavaliere, ma il Guarnieri aveva giù iniziato una conoscenza con altre dame.

A quel punto la Platano, distrutta e ancora innamorata di Riccardo, aveva scelto di abbandonare il programma. Con un colpo di scena, qualche settimana dopo, fu però chiamata nuovamente a sopresa dal Guarnieri per darsi una nuova possibilità.

Dopo un lungo tira e molla, concluso nel corso di questa stagione, l'ex coppia ha scelto di dirsi addio definitivamente. In particolare la Platano ha ammesso di aver dato tanto a Riccardo, ma per il suo bene ha preferito chiudere definitavamente questa relazione, fatta di tanti alti e bassi. Chi se lo fosse dimenticato, per far rappacificare la coppia era intervenuta anche Gemma Galgani.

Ida Platano: 'Sto meglio'

Ida Platano in una vecchia intervista ha confermato di aver voltato pagina. L'ex dama del Trono Over ha ammesso di stare molto meglio, tanto da non escludere il ritorno sul piccolo schermo per conoscere dei nuovi cavalieri. La Platano ha riferito di non aver avuto rimpianti con Riccardo, ma di essere rimasta delusa per una storia in cui aveva creduto. Oggi Ida ha ammesso di stare meglio e di aver rivisto il Guarnieri: "Ci siamo visti il 16 giugno e abbiamo capito di aver sbagliato entrambi.

Ci siamo abbracciati e ci siamo detti di volerci bene".