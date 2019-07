Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV di grande successo delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in onda dal 5 al 9 agosto alle ore 14:45 su Canale 5, Ferit Aslan verrà portato in carcere dopo essere diventato il marito di Nazli Piran per colpa di Hakan Onder. Demet, invece, farà rapire Asuman.

Bitter Sweet: Demet fa rapire Asuman

Le anticipazioni di Bitter Sweet, sulle puntate in onda da lunedì 5 a venerdì 9 agosto su Canale 5 rivelano che Ferit sarà sempre più certo che Hakan sia il responsabile dell'incidente mortale accorso a Zeynep e Demir.

Intanto Demet farà rapire Asuman per avere un incontro chiarificatore. Qui tra le due donne voleranno terribili minacce mentre l'Onder chiederà a Celal di prendersi la colpa della morte dei genitori di Bulut. Ma ecco che Nazli e l'Aslan si convinceranno dell'estraneità del trasportatore in quanto troppo preso dalla malattia della figlia. Dall'altro canto, Engin scoprirà che una guardia aveva notato qualcuno aggirarsi nei pressi dell'automobile dei parenti dell'affarista nel giorno della loro morte. Per questo motivo, il cognato di Deniz decide di far espatriare Resul.

Bulut affidato ad Hakan

Bulut sarà affidato in maniera definitiva ai coniugi Onder, sebbene Ferit abbia in mente un piano per riprenderselo. Per questo motivo esigerà l'aiuto incondizionato della cuoca di cibo giapponese mentre Hakan e Demet chiederanno al Kaya di lasciargli le sue azioni in cambio dell'affidamento del nipote. Nazli, invece, accetterà di sposare l'Aslan perché non riesce a vedere il bambino così disperato.

A tal proposito, il ricco manager annuncerà di essersi fidanzato con la Piran, tanto che tutti crederanno nella veridicità del matrimonio in programma nei prossimi giorni. Purtroppo i genitori della cuoca disapproveranno le intenzioni della figlia, tanto che quest'ultima vorrebbe ritornare sui suoi passi.

Ferit e Nazli si sposano

Le trame di Bitter Sweet fino al 9 agosto, rivelano che a poche ore dalle nozze la cuoca si recherà in pescheria per ordinare del pesce fresco da servire nel suo ristorante mentre Ferit attenderà il suo arrivo con ansia.

Demet, allo stesso tempo, metterà in azione il suo piano rinchiudendo Nazli in una cella frigorifera nel tentativo di eliminarla una volta per tutte. Fortunatamente la Piran verrà salvata dall'intervento di Deniz, che la porterà a casa sua per riprendersi dallo stato di congelamento. Alla fine, la sorella di Asuman e l'Aslan riusciranno a diventare marito e moglie durante una cerimonia organizzata presso l'abitazione di quest'ultimo.

L'Aslan viene portato in carcere

Il Kaya dimostrerà di essere arrabbiato in quanto geloso della nuova felicità della cuoca, tanto da decidere di partire per un viaggio con Alya. Ferit, nel frattempo, si accorgerà che la neo-moglie ha contratto una febbre elevata in seguito all'incidente nella cella frigorifera. Hakan, invece, metterà della droga all'interno dei camion dell'azienda per far ricadere la colpa sull'affarista.

Per questo motivo, quest'ultimo verrà arrestato per contrabbando, sebbene sia chiaro che sia una trappola organizzata dall'Onder. In commissariato, lo zio di Bulut sarà scagionato dalle accuse, tanto da uscire di galera molto in fretta. Più tardi, l'Aslan deciderà di denunciare il cognato della Kaya. Infine Fatos rinuncerà a sposare Engin mentre Asuman scoprirà che Burak è una spia di Demet.