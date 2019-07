Le avventure di Ferit Aslan e Nazli Piran, protagonisti dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore terranno compagnia ai fan italiani anche la prossima settimana, e avranno maggiore spazio per via della sospensione de Il Segreto e di Beautiful. Dalle anticipazioni si evince che ci sarà un riavvicinamento tra Deniz e Ayla. Il musicista sarà affranto per aver perso per sempre Nazli Piran, dato che convolerà a nozze con Ferit Aslan.

Il fratello di Demet pur avendo ringraziato la cuoca per essere entrata a far parte della sua vita, oltre a lasciarsi consolare dalla sua ex fidanzata, accetterà di fare un viaggio in giro per l’Europa con la cantante. La sorella di Asuman e il fratello della defunta Zeynep come già anticipato, si sposeranno per allontanare Bulut dalle grinfie di Hakan e Demet.

Asuman chiede scusa a Deniz, Hakan nega di aver ucciso i genitori di Bulut

Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2019, ancora una volta Bulut verrà affidato agli Onder.

Ferit nonostante continuerà ad essere deluso da Nazli per non averlo messo al corrente dell’alleanza tra Asuman e gli Onder, farà una proposta di nozze alla cuoca per sottrarre con la loro unione il nipote ai suoi nemici. La Piran dopo aver visto il piccolo Bulut lamentarsi per l’ennesima volta per dover continuare a vivere con Demet e Hakan, accetterà di diventare la moglie dell'Aslan. Nel frattempo Asuman ancora dispiaciuta per aver rovinato il rapporto tra la sorella e Ferit, cercherà di farsi perdonare.

La sorella della chef per iniziare rivolgerà le sue scuse a Deniz: nonostante ciò la giovane non riuscirà a stare serena, perché ripenserà alle minacce che le ha fatto la moglie dell'Onder. Nel frattempo quest’ultimo non appena si troverà faccia a faccia con l’Aslan, gli ribadirà di non essere implicato con la morte di Demir e Zeynep. Ferit dopo aver annunciato il suo imminente matrimonio in una conferenza stampa scatenando la rabbia di Demet e Deniz, convincerà il padre di Nazli a dare la sua benedizione alla figlia, quando l’uomo sarà sul punto di estrometterla dalla sua vita.

Ferit e Nazli si sposano, il fratello di Demet si adegua alla volontà di Ayla

Finalmente arriverà l’atteso giorno, dato che l’Aslan e la Piran potranno diventare marito e moglie. Purtroppo Demet metterà di nuovo il bastone tra le ruote alla coppia, poiché accecata dalla gelosia non riuscirà a sopportare il fatto che il suo ex fidanzato sposi un’altra donna. La sorella di Deniz con l’aiuto di Bukar e all'insaputa del marito rinchiuderà la cuoca all'interno della cella frigorifera di una pescheria, quando la giovane sarà intenta a fare degli acquisti per il suo ristorante.

Fortunatamente il cognato di Hakan soccorrerà Nazli, anche se in cuor suo continuerà a soffrire per non essere riuscito a conquistarla. Deniz a seguito della cerimonia nuziale che si svolgerà senza nessun intoppo alla villa dello sposo Ferit, prenderà una decisione inaspettata. Il musicista accetterà di lasciare Istanbul con Ayla. Intanto Hakan sapendo che l'Aslan adesso che si è sposato potrà fare da tutore legale al nipote Bulut, troverà il modo per metterlo nei guai.

Il ricco imprenditore finirà in prigione con l’accusa di essere coinvolto in degli affari illeciti.