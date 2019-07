Le anticipazioni delle prossime puntate italiane della longeva soap opera tedesca intitolata "Tempesta d'amore" rivelano che ci sarà un avvicinamento nel rapporto tra Joshua (Julian Schneider) e Denise (Helen Barke). Si tratta di una semplice amicizia ma i due faranno i conti con una scoperta capace di cambiare la loro vita permettendo un'unione reciproca.

La scoperta di un quadro

Il motivo sarà dovuto al fatto che i due amici faranno i conti con il ritrovamento di un quadro appartenente a George.

Si creerà un legame speciale tra Joshua e Denise dopo essersi trovati alle prese con questa scoperta sorprendente. I due saranno legati dalla passione per l'antiquariato e il restauro. Annabelle (Jenny Loffler) non vedrà di buon occhio la situazione e vorrà trovare una soluzione per riuscire nell'intento di far separare la sorella dal Winter.

Annabelle parte lasciando soli Joshua e Denise

I tentativi compiuti da Annabelle non otterranno gli effetti sperati in quanto ci sarà un consolidamento nel rapporto tra i due ragazzi che verranno agevolati da un evento.

Si tratta della partenza di Annabelle dovuta a un viaggio di affari in compagnia di Jessica dando la possibilità a Denis di avvicinarsi alla persona amata.

Joshua con l'aiuto della donna si impegnerà nel restauro di un antico dipinto con alle spalle diversi misteri. Inoltre, la vicenda avrà dei colpi di scena inaspettati dopo che sarà evidente la somiglianza del soggetto del quadro con la figura di Joshua e le due persone si renderanno conto di un altro particolare.

Il quadro narrante una storia d'amore

Il quadro sembrerà essere diviso in due parti ma il lavoro potrebbe essere interrotto a causa del ritorno al Furstenhof di Annabelle. Quest'ultima si renderà conto della confidenza tra il fidanzato e la sorella, cominciando a provare gelosia nei confronti di Denise. La donna non perderà occasione per ribadire a Denise il legame con il Winter, ma non riuscirà a impedire i progetti della sorella intenzionata a cercare la seconda metà del dipinto con l'ausilio di Joshua.

Questi quadri uniranno i due innamorati che scopriranno la storia nascosta dietro il quadro legato alla tematica sentimentale. Si scoprirà che l'uomo ritratto nel dipinto corrisponde al duca George of Somerset e Denise troverà uno scambio tra il nobile e l'amante. Si tratta di Dora, una ragazza facente parte di una famiglia nobiliare finita in rovina. Joshua e la sorella di Annabelle proseguiranno le ricerche e si renderanno conto che l'altra metà del dipinto ritrae Dora.