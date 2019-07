Si sta facendo un gran parlare dell'annuncio che ha fatto ieri sera Eliana Michelazzo: durante un evento dedicato alla bellezza, la romana è salita sul palco ed ha anticipato che ci sono due importanti progetti all'orizzonte sul caso che ha appassionato l'Italia in questi mesi. "Pratiful", dunque, starebbe per diventare sia un libro (pare già in scrittura) che un film: l'ex socia di Pamela Prati, infatti, ha detto di voler aiutare tutte quelle persone che come lei sono state truffate per amore.

Eliana ospite di un evento tra le polemiche

Cosa ci faceva Eliana Michelazzo alla serata organizzata da Miss Italia per scegliere "Miss Sorriso Lazio 2019"? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip dopo aver visto dei video nei quali l'ex socia di Pamela Prati rispondeva alle domande del presentatore direttamente dal palco dell'evento.

Nonostante la pagina Twitter ufficiale della trasmissione abbia provato a smentire la presenza della romana in giuria (cosa che aveva anticipato la diretta interessata su Instagram), l'ex corteggiatrice di U&D ha preso parte alla serata sfoggiando uno sfavillante abito grigio.

Oltre a confermare di essere una vittima del sistema che Dagospia e i programmi Tv hanno scoperto nei mesi scorsi, ieri sera Eliana ha fatto un annuncio che sta facendo molto discutere.

"Si è parlato di truffa e purtroppo ci sono molte vittime. Ora ci sono un film e un libro in progetto", ha detto la donna tra lo stupore generale.

Dopo aver precisato che il libro è già in fase di scrittura mentre la pellicola su quello che i media hanno ribattezzato come "Pratiful" è solo un'idea per ora, la Michelazzo ci ha tenuto a spiegare qual è la finalità di entrambi i progetti.

"Ci sono tante persone che si innamorano sui social e sognano di incontrare chi amano, c'è chi aspetta per tanti anni e manda dei soldi. Anch'io ci sono passata".

L'ex collaboratrice di Pamela Perricciolo, dunque, ha sganciato una vera e propria notizia bomba: presto gli italiani potrebbero trovare nei negozi un libro sul caso della Prati oppure potrebbero imbattersi in un film o una fiction ispirati alla storia con l'inesistente Mark Caltagirone.

La Prati dà forfait anche al 'Chi Summer Tour'

Prima che iniziasse a circolare la notizia dell'imminente uscita di un libro e forse anche di un film su "Pratiful", sui siti non si è parlato d'altro che dell'ennesimo rifiuto di Pamela a partecipare ad un evento pubblico. Alfonso Signorini, durante la prima tappa del "Chi Summer Tour", ha raccontato alla gente presente che la showgirl sarebbe dovuta essere una delle ospiti della giornata.

A poco tempo dalla serata, però, la sarda ha contattato il direttore per dirgli che le vicissitudini legali alle quali sta facendo fronte nell'ultimo periodo, le impedivano di intervenire in una manifestazione il cui tema principale era il gossip.

"Mi ha anche detto che sarebbe potuta venire, ma che non le avrei dovuto fare nessuna domanda su Mark Caltagirone. Io le ho detto: ma che vieni a fare allora?", ha riferito Signorini tra gli applausi dei presenti.