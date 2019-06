Pamela Prati su Chi, frecciata a Barbara D'Urso e grazie alla Toffanin: 'L'unica a capire'.

Il numero di Chi che è uscito oggi, contiene le prime dichiarazioni esclusive di Pamela Prati sul caso di cui tutta l'Italia ha parlato per mesi: la sua storia d'amore con Mark Caltagirone. Oltre a confermare di essere la vittima di un sistema architettato da terzi, la showgirl ha commentato con tono polemico il modo con il quale è stata raccontata la sua vicenda negli studi di Barbara D'Urso. Un bel pensiero, invece, la 60enne l'ha avuto per Silvia Toffanin, l'unica conduttrice che secondo lei ha davvero provato a capire il suo stato d'animo.

Prati, è polemica con la D'Urso sulle pagine di Chi

"Sono innocente", sembra voler gridare Pamela Prati tramite le pagine del nuovo numero di Chi: il settimanale di Gossip, infatti, ha intervistato la soubrette a qualche settimana di distanza dalla confessione che ha fatto a Verissimo sull'inesistenza di Mark Caltagirone.

La donna, nonostante siano in molti a metterla in dubbio, continua a professarsi estranea ad ogni tipo di raggiro, anzi si definisce una vittima di terze persone (tra le quali le ex socie Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo).

Alcune tre le dichiarazioni più interessanti che ha rilasciato la star del Bagaglino alla rivista, sono quelle sulle due conduttrici Mediaset che in questi mesi hanno parlato della sua storia nei loro programmi. Interpellata dal giornalista sulle cose che le ha detto Barbara D'Urso in una recente puntata di "Live" ("Vieni qua a dirmi queste bugie in faccia se hai il coraggio"), la 60enne ha risposto: "Ma perché quando intervista tutti i personaggi a cui è stato fatto quello che è stato fatto a me, gli altri sono vittime e io no?".

"Il motivo è perché in Tv ho parlato di matrimonio e figli?

Quando l'ho fatto, ci credevo e volevo condividere la mia gioia", ha aggiunto la Prati con tono piuttosto polemico nei confronti di "Carmelita", che in più occasioni ha confessato di non crederle.

Su Silvia Toffanin, che l'ha ospitata molte volte in questo periodo per raccontare la sua verità, Pamela ha detto: "Lei è sempre stata carina e gentile, mi ha messa a mio agio ed ha cercato di capire il mio stato d'animo. È stata l'unica a comprendere che stavo veramente male".

La Prati sarebbe stata avvistata a Cologno Monzese

Prima che Chi pubblicasse l'intervista esclusiva che ha concesso Pamela Prati in questi giorni, ieri sul web non si parlava d'altro di un ipotetico ritorno in Tv della soubrette. Dagospia, infatti, ha informato i suoi lettori che la donna sarebbe stata vista entrare negli studi Mediaset per ragioni ancora sconosciute.

"Dandolo flash: da pochi minuti, la Prati ha varcato i cancelli di Cologno Monzese.

Cosa sarà andata a fare? Ah, saperlo", questa la breve ma interessante notizia che ha dato un collaboratore di Roberto D'Agostino nella tarda serata di martedì 11 giugno.

Le ipotesi sul perché la showgirl potrebbe aver fatto ritorno a Mediaset, non sono tantissime: uno dei pochi programmi ancora in onda, è "Live-Non è la D'Urso". Si vocifera, infatti, che nella puntata di stasera dello show del mercoledì, Pamela possa intervenire in qualche modo, o con un'intervista registrata oppure con un nuovo confronto in diretta con la padrona di casa.