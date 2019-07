Nel corso delle giornate di ieri ed oggi un video ha gradualmente iniziato a catturare le attenzioni degli appassionati di Rap italiano. Si tratta di una clip, con ogni probabilità ripresa da un cellulare, in cui è possibile ascoltare alcune dichiarazioni di Massimo Pericolo, fatte dal rapper durante il suo ultimo Live.

Nel breve video è possibile vedere l'artista mentre si difende da alcune accuse, o meglio, risponde a delle provocazioni di un collega che lo avrebbe criticato, accusandolo di non essere veramente 'di strada' dato che 'seguirebbe troppe persone su Instagram'.

La clip non immortala però il discorso sin dall'inizio, di conseguenza nell'audio non è presente il momento in cui Massimo Pericolo fa il nome del destinatario del messaggio, ovvero il misterioso collega che lo avrebbe criticato.

Secondo gli utenti online Massimo Pericolo si riferisce a Jamil

Secondo alcune testimonianze che stanno comparendo online il rapper in questione sarebbe Jamil. Le voci sono ancora tutte da confermare a livello ufficiale, ma si stanno facendo sempre più insistenti col passare delle ore, così come le testimonianze dei presenti al sopracitato concerto dell'artista di Brebbia.

Stando a quanto riferito da alcuni fan di Jamil, quest'ultimo avrebbe effettivamente pronunciato le frasi sulla street credibility di Massimo Pericolo – ironia della sorte, Jamil aveva rivolto la medesima accusa di 'seguire troppe persone su Instagram' anche a Noyz Narcos, nell'ambito dell'ormai celebre dissing con il rapper romano – durante una diretta su Instagram, rispondendo ad una domanda posta da un supporter.

Poche ora fa la pagina Instagram WorldStar Italia ha postato il video del concerto di Massimo Pericolo, lo stesso che da ieri stava circolando online.

Dopo pochi istanti svariati utenti hanno iniziato a taggare il profilo ufficiale di Jamil tra i commenti, segno di come lo scontro sia ormai palesato, almeno tra i fan se non ancora tra gli artisti. Altri hanno iniziato a chiedere informazioni, a tutti è stato risposto citando Jamil.

Dal canto suo il rapper veronese non ha ancora voluto commentare la vicenda, ed anche Massimo Pericolo, dopo le parole pronunciate durante il live non ha ancora voluto aggiungere altri dettagli.

Massimo Pericolo: 'Non sono qui per dimostrare quanto sono di strada, sono qui per dimostrare quanto spacco a rappare'

Di seguito le dichiarazioni di Massimo Pericolo, immortalate nel video che sta monopolizzando le cronache del rap-web nelle ultime ore:

"Volevo fare una riflessione su quello che ha detto. Ha detto che non sono veramente di strada perché seguo troppa gente su Instagram. Io seguo chi mi pare. Seconda cosa, non sono qua per dimostrare quanto sono di strada, ma per dimostrare quanto spacco a rappare.

La strada l'ho già fatta, chi deve sapere già sa".