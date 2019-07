La storia d'amore tra Eros Ramazzotti e la bellissima Marica Pellegrinelli sarebbe giunta definitivamente al capolinea dopo dieci anni di intenso amore, coronati nel matrimonio del 2014 e dalla nascita di due bambini che hanno completato il sogno d'amore della coppia. A lanciare l'indiscrezione bomba sull'addio della coppia è stato il sito web Dagospia, il quale ha svelato che in realtà tra i due non ci sarebbe una semplice crisi passeggera così come era stato vociferato su molte riviste di Gossip, ma sarebbe scattato l'addio definitivo.

Va detto che in questi ultimi mesi sono stati davvero tanti gli indizi raccolti dai fan della coppia, i quali hanno immaginato che tra Eros e Marica il rapporto non fosse più idilliaco come un tempo.

Ramazzotti, per esempio, recentemente ha subito un delicato intervento alle corde vocali che lo ha costretto ad annullare e rimandare diverse tappe del suo tour che lo porterà in giro per il mondo.

Durante il periodo dell'operazione e successivamente della convalescenza, Marica Pellegrinelli non è mai stata beccata al fianco di suo marito, né tanto meno sui social ha espresso la sua solidarietà all'artista. Un altro indizio è arrivato in occasione del compleanno della bella Marica, quando in molti hanno notato che Eros non ha pubblicato nessuna dedica d'amore a sua moglie, così come aveva fatto negli anni precedenti.

Insomma un bel po' di indizi i quali testimoniano il fatto che tra i due fosse in corso una crisi di coppia e adesso, questa mattina, è arrivata l'indiscrezione da parte di Dagospia, il quale ha svelato che in realtà i due si sarebbero già detti addio. Addirittura è stato svelato che la Pellegrinelli non vivrebbe più a casa con Eros Ramazzotti e che da un po' di tempo avrebbe preso un'altra casa.

La Pellegrinelli avrebbe preso già un'altra casa

Al momento, però, da parte dei due diretti interessati non sono arrivati ancora annunci ufficiali su questa decisione né tanto meno sono stati fotografati o paparazzati in giro in compagnia di altre persone.

Non si esclude, però, che dopo il chiacchiericcio fatto sul web, sui social e anche sulle tante riviste di gossip, Eros e Marica possano decidere al più presto di fare chiarezza sul loro matrimonio e sulla loro storia d'amore.

E nel caso in cui ciò accadesse, per Ramazzotti si tratterebbe della fine del secondo matrimonio, dopo quello già naufragato con la showgirl e conduttrice svizzera Michelle Hunziker, dalla quale ebbe la sua prima figlia, Aurora, la quale in questi giorni si vociferava fosse incinta, ma la ragazza ha smentito tutto sui social.