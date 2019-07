Il remake della serie Streghe (in originale 'Charmed'), andata in onda per otto stagioni dal 1998 al 2006, approderà su Rai 2 domenica 7 luglio a partire dalle 21:20 con i primi tre episodi della serie. Le tre sorelle Piper, Phoebe e Prue Halliwell, interpretate da Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Shannen Doherty (sostituita poi da Rose McGowan nei panni della sorellastra Paige per ricomporre il Potere del Trio) lasciano il posto a tre nuovi personaggi: Macy, Mel e Maggie, interpretate dalle attrici Medeleine Mantock, Melonie Diaz e Sarah Jeffery.

La prima stagione di Charmed è andata in onda negli Stati Uniti sull'emittente The CW da ottobre 2018 a maggio 2019 ed è composta da 22 episodi. In Italia verranno trasmessi ogni settimana tre episodi e con questa programmazione la stagione dovrebbe concludersi nella seconda metà di agosto.

La Rai spera di ripetere lo stesso successo ottenuto con la serie originale che andò in onda su Rai 2 dal 22 dicembre 1999 al 3 agosto 2006. Per gli autori, il remake si distanzia dalla prima serie soprattutto per la forte impronta 'femminista' data alle vicende delle tre sorelle protagoniste, in linea con i tempi che la società sta vivendo nell'era del #MeToo.

Charmed-Streghe su Rai 2: differenze tra il reboot e la serie originale

La serie originale Streghe, che nell'ottobre 2018 ha compiuto 20 anni, debuttò sulla rete statunitense The WB nell'ottobre del 1998. Lo show narrava le vicende delle tre sorelle Halliwell dotate di poteri che permettevano loro di combattere demoni ed esseri soprannaturali. Prue, Piper e Phoebe, e successivamente Paige, discendevano da una potente dinastia di streghe e formavano il potentissimo 'Potere del Trio' che le rendeva quasi indistruttibili.

Il trio delle prime tre stagioni aveva delle abilità straordinarie: Prue possedeva la telecinesi, Piper poteva bloccare il tempo e Phoebe vedeva il futuro. Nella serie fantasy del 2018 sono presenti diversi cambiamenti rispetto all'originale. Vediamo nel dettaglio le differenze:

- la serie è ambientata in Michigan, nella cittadina fittizia Hilltowne invece che a San Francisco;

- le tre protagoniste non portano il cognome 'Halliwell'. Le due sorelle che appaiono all'inizio sono Maggie e Mel Vera, la sorellastra si chiama Macy Vaughn.

Le tre sono hanno visibilmente origini latine e Mel è lesbica;

- La sorella più piccola, Macy, a differenza di Phoebe della serie del '98, ha il potere della telepatia e non della premonizione;

- le sorelle Vera abitano con la madre che nel primo episodio viene uccisa misteriosamente, diversamente dalle Halliwell che vivono da sole e si dice siano state cresciute dalla nonna dopo la morte della madre;

Streghe su Rai 2 i primi tre episodi il 7 luglio

Charmed-Streghe andrà in onda a partire dal 7 luglio su Rai 2 in prima serata.

I primi tre episodi saranno: 'Il Potere del Trio', 'Il prisma delle anime' e 'Prendere per la gola'. Le tre sorelle protagoniste scopriranno di essere delle potenti streghe e conosceranno il loro 'angelo bianco' che sarà la loro guida nella lotta alle forze del male.