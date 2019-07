Eros Ramazzotti è stato protagonista di una recente intervista al programma radiofonico intitolato I Lunatici, nel corso del quale ha avuto modo di porre l'accento sul rapporto con la figlia Aurora. L'artista ha voluto difendere la ragazza vittima di ripetute accuse in quanto è stata definita come "una raccomandata" per la maggiore facilità incontrata nel mondo dello spettacolo grazie al fatto che i genitori sono due persone famose. La critica nei confronti di Aurora è legata al fatto che ha condotto dei programmi in televisione senza fare la classica gavetta, ma Eros ha voluto chiarire la questione.

Il cantante ha spiegato di non riporre importanza nelle critiche. Ramazzotti ha considerato quasi inevitabile il rischio che la figlia venga vista come una raccomandata per avere come genitori lui e Michelle. Queste sono le dichiarazioni con le quali ha fatto notare di non avere intenzione di concentrarsi su queste cose: "L'invidia non ci tocca perché siamo gente pulita".

Una gavetta importante per l'artista iniziata negli anni ottanta

Eros Ramazzotti ha fatto invece una gavetta importante nel corso della sua carriera musicale e non si può dimenticare la partecipazione al Festival di Sanremo nel 1984 quando ha cantato il brano intitolato "Terra promessa".

La canzone si è classificata al primo posto nella sezione Nuove proposte. In poco tempo l'artista è riuscito a ottenere un seguito internazionale grazie alla sua voce inconfondibile. Lo stesso discorso vale per Michelle Hunziker che ha iniziato in giovane età la carriera di presentatrice fino ad arrivare al grande successo.

Le critiche ricevute dalla figlia Aurora

Nel corso della chiacchierata, Eros Ramazzotti si è dimostrato molto deciso in merito all'argomento circa l'essere privilegiata di Aurora: "Non abbiamo mai rubato niente a nessuno".

Non bisogna dimenticare che il cantautore è padre di altri due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati dal matrimonio con Marica Pellegrinelli.

Non bisogna dimenticare che il cantautore è padre di altri due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati dal matrimonio con Marica Pellegrinelli. In questi giorni si sta parlando di un possibile momento di crisi nel rapporto con la moglie. Ramazzotti ha posto l'accento sul rapporto con Aurora e ha spiegato che, negli ultimi anni, la figlia è molto maturata ed ha superato il periodo dell'adolescenza.

Il ruolo di padre e il legame speciale con la primogenita

L'ex marito di Michelle Hunziker ha parlato del suo ruolo di padre facendo notare di non essere severo in quanto anche lui ha fatto degli errori da ragazzo.

L'artista ha avuto modo di descrivere la figlia più grande come "una ragazza con molto piglio e tanta voglia di imparare" dimostrando di essere orgoglioso del percorso fatto da Aurora. Infine riguardo alle critiche, Eros ha parlato del modo in cui ha reagito la figlia: "Ha la vita in corpo e quando la criticano tutto le scivola addosso".