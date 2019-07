Un'altra persona correrà un grande pericolo nelle prossime puntate americane di Beautiful. La conferma arriva dalle anticipazioni relative al periodo compreso dall'8 al 12 luglio, durante il quale Xander continuerà ad essere certo che Thomas sia in qualche modo coinvolto nella morte di Emma Barber. E le sue conclusioni potrebbero portarlo a fare i conti con le crudeli azioni del nuovo villain della soap americana. Allo stesso tempo Thomas continuerà a fare pressioni con Hope affinché accetti la sua proposta di matrimonio.

Pubblicità

Pubblicità

La Logan, appreso che Liam e Steffy hanno vissuto una notte di passione insieme, alla fine opterà per una risposta affermativa che causerà nuove discussioni in famiglia. Brooke e Liam saranno estremamente contrariati cercando di convincere la futura sposa a non giungere ad una mossa della quale potrebbe pentirsi.

Anticipazioni Beautiful 8-12 luglio: Thomas continua a manipolare Hope

Secondo quanto rendono noto le anticipazioni di Beautiful dall'8 al 12 luglio, Thomas continuerà a manipolare Hope per convincerla ad accettare la sua proposta di matrimonio.

Pubblicità

Il rampollo Forrester sarà pronto a tutto per raggiungere il suo scopo e, dopo avere nascosto della droga nel cocktail di Liam, chiederà a Douglas di aiutarlo nel convincere Hope a fargli da mamma. Le pressioni di Thomas porteranno quindi al risultato sperato e la figlia di Brooke alla fine accetterà. La notizia del fidanzamento diventerà presto di dominio pubblico e giungerà a Liam, che non potrà credere a quanto appreso. Lui, infatti, continuerà ad essere certo che l'ex cognato stia manipolando la Logan a suo piacimento e che lei non sia spinta dall'amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Aggiungerà a tali parole anche di essere ancora innamorato di lei ma la sua dichiarazione non sortirà l'esito sperato e Hope resterà ferma nella decisione presa in precedenza.

Trame americane Beautiful: Xander corre un grave pericolo

Proseguendo con le succose anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana, Brooke sarà contrariata alla notizia del fidanzamento della figlia. Anche lei tenterà di riportarla alla ragione, finendo per scontrarsi con Ridge che consiglierà alla moglie di non intromettersi nella questione.

Nel frattempo, Xander continuerà ad essere certo che Thomas abbia causato la morte di Emma. Tale tesi, però, non verrà supportata da Zoe che riterrà lo stilista estraneo ai fatti chiamati in causa dal fidanzato. Il fatto porterà la coppia ad un punto morto quando lui darà alla modella un ultimatum. La convinzione del cugino di Maya potrebbe sancire nuovi sviluppi drammatici. Gli spoiler ufficiali, infatti, precisano che la sua vita sarà messa in pericolo quando si confronterà con Thomas su quanto accaduto alla Barber.

Pubblicità

Nonostante Wyatt faccia coppia fissa con Flo, Sally non si rassegnerà a perderlo e penserà ad una strategia per trascorrere un po' di tempo da sola con lui.