Fabio Rovazzi è pronto a tornare sulla cresta dell'onda con un nuovo singolo estivo destinato a scalare le classifiche di vendita in Italia. Il ragazzo d'oro della musica ha da poco pubblicato il pezzo 'Senza pensieri', che lo vede impegnato in un duetto con J-Ax e Loredana Bertè. Un singolo che sicuramente sarà un tormentone di questa calda estate 2019 e che avrebbe fatto storcere il naso ad un ex socio-amico di Rovazzi. Parliamo di Fedez, colui che lo ha scoperto e che in un certo modo lo ha aiutato a conquistare il successo che oggi ha nel nostro Paese.

Il duetto tra Rovazzi e J-Ax: il rapper Fedez non avrebbe gradito la reunion

A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale 'Chi', il quale nelle pillole di Gossip, ha fatto sapere che Fedez non l'avrebbe presa per niente bene la nuova collaborazione tra Rovazzi e J-Ax. La reunion della coppia, infatti, non sarebbe stata gradita a mister Ferragni, che nel frattempo ha deciso di prendersi un momento di pausa dal mondo della musica per dedicarsi solo ed esclusivamente alla sua famiglia.

E infatti il settimanale 'Chi' ha confermato che al momento l'obiettivo di Fedez sarebbe quello di allargare la famiglia con sua moglie Chiara Ferragni. Non si esclude, quindi, che al più presto in casa Ferragnez possa arrivare nuovamente la cicogna e quindi che il piccolo Leone possa avere al più presto un fratellino oppure una sorellina.

E così, mentre Fedez si starebbe dedicando alla famiglia, ecco che il suo ex socio Rovazzi si dedica solo ed esclusivamente alla carriera musicale.

Dopo aver maturato l'esperienza da conduttore di Sanremo Giovani al fianco di Pippo Baudo, il cantante ha lanciato questo singolo che nel giro di pochissime ore ha già conquistato la prima posizione della classifica dei pezzi più scatenati su iTunes.

Resta il mistero sulla fine dei rapporti tra Fedez e Rovazzi

La fine del sodalizio artistico tra Fedez e Rovazzi ancora oggi resta avvolto nel mistero. Sebbene ormai sia passato un anno da quando i due non collaborano più assieme, i motivi di questa rottura privata e professionale non sono stati ancora svelati pubblicamente.

Sì, perché i due hanno preso le distanze non soltanto dal punto di vista artistico ma anche personale. Rovazzi, per esempio, non ha partecipato al matrimonio di Fedez con Chiara Ferragni.

Nelle interviste che i due hanno rilasciato post-separazione, non hanno mai voluto entrare nei dettagli di quello che sarebbe successo. Fabio Rovazzi, per esempio, si è limitato sempre a dire di essere molto dispiaciuto per come siano andate le cose con Fedez dopo un proficuo periodo di collaborazione, ma mai entrando nei dettagli e quindi senza svelare i motivi.