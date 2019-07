L'attore Roberto Farnesi dopo un anno d’intenso lavoro si sta godendo un periodo di riposo e si è concesso una vacanza all'estero. Si tratta di un momento di pausa per il protagonista della fiction che, dal mese di agosto, farà ritorno sul set della quarta stagione della soap opera "Il paradiso delle signore". L'interprete ha pubblicato una foto sulla sua pagina di Instagram, dove ha reso nota la notizia alle fan mettendole al corrente della sua vacanza.

Questo è il post scritto da Farnesi: "Un paradiso così e altri come questo sono un patrimonio comune enorme, da tutelare e conservare". Il protagonista de Il paradiso delle signore ha voluto lasciare un messaggio spiegando quanto sia importante essere civili sulla spiaggia. Queste sono le parole usate dall'attore: "No a plastica e rifiuti in mare, no a mozziconi di sigarette sulla spiaggia". Non sono mancati i messaggi di affetto da parte delle fan che gli hanno augurato buone vacanze, sottolineando l'importanza di raccogliere la plastica.

Un traguardo importante per l'attore toscano; il rapporto speciale con la madre

L'attore è molto presente sui social, in particolare su Instagram, dove ha postato una foto con la mamma al mare. Questo è il post scritto dall'attore che non fa una piega attraverso queste dichiarazioni: "Che te lo dico a fare, la mamma è sempre la mamma". Si avvicina un traguardo importante per il protagonista dell'apprezzata soap opera di Rai uno, intitolata "Il paradiso delle signore" che è riuscita a conquistare i milioni di telespettatori.

Roberto Farnesi nella terza stagione della fiction ha vestito i panni del commendatore Umberto Guarnieri padre di due figli, alle prese con gli ostacoli derivanti dalle minacce di Luca Spinelli. L'attore toscano, il prossimo 19 luglio compirà i suoi cinquant'anni caratterizzati da successi importanti che l'hanno visto dividersi tra fiction della Mediaset e della Rai. Farnesi ha raggiunto la giusta stabilità a livello lavorativo e il personaggio di Guarnieri gli ha dato nuova linfa.

Gli altri lavori nel mondo della televisione e il traguardo importante raggiunto

L'attore fiorentino ha vissuto una stagione importante e, nel mese di dicembre, ha avuto modo di festeggiare all'interno del programma "Vieni da me" un traguardo come le cento puntate de Il paradiso delle signore. Più recentemente, Farnesi è stato protagonista di un'intervista nella trasmissione di Caterina Balivo dove ha avuto modo di parlare dei suoi progetti. Infine il protagonista della soap di Rai uno ha fatto notare la voglia di diventare padre all'età di cinquant'anni in quanto potrebbe essere il momento giusto.