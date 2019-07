La figlia di Brian Jones, musicista e storico fondatore dei Rolling Stones, è convinta che il padre non sia morte a seguito di un incidente, bensì che sia stato assassinato. Il caso della morte di Jones, il cui corpo senza vita venne trovato nella piscina della casa di Cotchford Farm, il 3 luglio di cinquant'anni fa, ha lasciato moltissimi dubbi e, in occasione dell'anniversario, la figlia ne approfitta anche per lanciare una stoccata a Mick Jagger, che secondo lei deve la propria fama proprio a suo padre.

Riaprire il caso

Intervistata da Sky News in occasione dei 50 anni dalla morte del padre, Barbara Marion, che ha scoperto di essere la figlia del fondatore degli Stones soltanto nel 2002, ha dichiarato quanto segue: "Credo che sia stato ucciso e credo che la polizia non abbia fatto indagini in modo adeguato. Mi piacerebbe che il caso venisse riaperto per ottenere delle risposte".

Brian Jones, dal canto suo, non conduceva sicuramente una vita sobria e calma: era nota a tutti la sua passione per l'alcol e per gli stupefacenti, e forse proprio questi suoi eccessi potrebbero aver influenzato il coroner, il quale registrò la morte del musicista come consequenziale ad un incidente.

La figlia Marion però chiede che si faccia maggior luce, sulla base delle sue personali ricerche, e non perde l'occasione per sottolineare il fatto che suo padre sia stato sottovalutato dai compagni di band, visto che è stato proprio lui a fondarla e a reclutare i vari componenti.

Queste le sue dichiarazioni, rilasciate sempre nel corso dell'intervista: “Ha creato i Rolling Stones. Ha scelto tutti i membri, a loro ha fatto fare i concerti. Senza mia padre, ora Mick Jagger farebbe il contabile".

La morte di Brian Jones

Brian Jones ha dato vita ai Rolling Stones nel 1962: ma quando la band era giunta al culmine del successo, gli venne chiesto nel 1969, a causa delle sue dipendenze, di lasciare il gruppo. Un mese dopo la sua uscita dalla band, a soli 27 anni, il suo corpo fu trovato senza vita nella piscina della sua abitazione.

In merito alla sua morte nel tempo sono circolate molte teorie: una ricerca del 1993 sostiene che l'operaio Frank Thorogood sarebbe stata l'ultima persona che ha visto Jones ancora in vita, e che lo avrebbe ammazzato nel corso di una rissa.

Sul caso la polizia del Sussex ha voluto rivedere gli atti e nello scorso marzo ha fatto sapere che il caso, per il momento, rimane chiuso: malgrado le due revisioni portate avanti, e nonostante le segnalazioni di giornalisti e altre persone, non ci sono elementi che possano smentire il rapporto originale scritto dal medico legale, che decretò come la morte del musicista fosse avvenuta per incidente.