Da quando il settimanale "Chi" ha fatto sapere che Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si sarebbero lasciati per colpa dell'intromissione di una terza persona nel loro rapporto, in molti si sono messi alla ricerca dell'identità di questa ragazza. Deianira Marzano, da sempre informatissima su tutto quello che riguarda i personaggi del momento, ha pubblicato le segnalazioni che ha ricevuto su Instagram a riguardo: pare che sia Mara Fasone, ex tronista di Uomini e donne, la causa dell'addio definitivo tra i due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi.

Mara Fasone tra Jeremias e Soleil? L'indiscrezione

"La storia tra Soleil e Jeremias è finita.

Pubblicità

Pubblicità

I due hanno litigato furiosamente durante la trasferta in Sicilia a causa di una terza incomoda, un'ex protagonista di Uomini e Donne", è questa la notizia che ha lanciato la rivista Chi nel suo numero uscito il 10 luglio scorso. A catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip non è stata tanto la news sull'addio definitivo tra i ragazzi, quanto quella sull'intromissione di un'altra persona nel loro giovane rapporto.

A meno di 24 ore dalla diffusione di quest'indiscrezione sul fratello di Belen, Deianira Marzano ha deciso di rendere pubbliche le segnalazioni che le sono arrivate su Instagram su questa intricata storia.

Pubblicità

Stando a quello che hanno raccontato alcune persone che preferiscono rimanere anonime, l'ex volto di U&D che ha causato la rottura tra il bel Rodriguez e la Sorgè, sarebbe Mara Fasone.

A quanto pare, da qualche tempo l'ex tronista siciliana è molto vicina a Jeremias e al suo gruppo di amici: sarebbe stata questa confidenza sempre più stretta, a mandare su tutte le furie Soleil meno di una settimana fa. Ricordiamo che l'influencer ha scritto un lungo messaggio su IG per spiegare che non è lei la "carnefice" in questa faccenda: "Io ho solo messo fine a un rapporto che mi mancava di rispetto, che mi tradiva, e l'ho fatto per l'amore che ho per me stessa e per i valori che mi hanno insegnato".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il percorso di Mara a U&D, tra critiche e un addio anticipato

Mara Fasone è conosciuta dal grande pubblico per la sua contestata partecipazione a Uomini e Donne: nel settembre dell'anno scorso, infatti, la ragazza ha esordito sul trono per cercare l'anima gemella. Nonostante una buona prima impressione, la siciliana non è mai riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori: il suo atteggiamento di superiorità e la poca disponibilità nel conoscere i corteggiatori, hanno spinto in tanti a criticare la giovane per tutta la durata del suo percorso in Tv.

Ad un certo punto, si diceva anche che la tronista stava prendendo tutti in giro perché non si sarebbe mai davvero lasciata con il suo storico fidanzato. Dopo settimane di pesanti critiche, Mara decise di abbandonare la trasmissione senza neppure salutare i ragazzi che stava frequentando da circa due mesi.