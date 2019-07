La romantica e celebre relazione tra l'influencer Giulia Salemi e Francesco Monte è definitivamente giunta al termine, poiché la coppia ha ufficializzato la notizia divulgandola sui vari social media. I due hanno deciso di intraprendere delle strade diverse. È stato qualcosa di inaspettato, che ha lasciato delusione e tristezza in molti affezionati fan, i quali speravano che il fidanzamento dei ragazzi potesse portare a qualcosa di più. Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane Monte avrebbe già trovato una nuova fiamma.

Francesco Monte avvistato con un'affascinante modella

Grazie al portale online 'Web 361 Magazine', è stato possibile ricavare delle Gossip news molto interessanti, poiché sono state pubblicate delle foto di Francesco Monte, il quale si trovava in compagnia della top-model Isabella De Candia, conosciuta al pubblico come Isadeca.

I giovani sono stati paparazzati insieme in Puglia, terra d'origine dell'ex concorrente di 'Uomini e donne'. Dagli scatti divulgati, sembrerebbe che ci sia molto di più di una semplice amicizia, quindi non si esclude che la fanciulla possa essere la fiamma con la quale Monte aveva trascorso le vacanze ad Ibiza qualche settimana prima.

Sembrerebbe che la presunta coppia non voglia parlare di questo momentaneo flirt, tanto che nessuno dei due ha commentato l'accaduto per confermarlo o smentirlo. Le immagini, però, condivise recentemente dal sito online lasciano poco all'immaginazione, in quanto sono inequivocabili.

L'amica della Salemi parla dell'ex tronista

Sempre secondo vari gossip, sembrerebbe che la modella e Francesco si scambiassero già da tempo dei like alquanto sospetti sul social network 'Instagram', anche nel periodo in cui l'uomo era ancora il fidanzato ufficiale della giovane Giulia Salemi.

Uomini E Donne Gossip

Parlando dell'influencer, la fanciulla non ha mai negato di aver sofferto molto in seguito alla rottura con Monte e poco tempo fa, molto discusse sono state le confessioni rilasciate da un'amica della ragazza alla testata giornalistica 'Nuovo'. L'amica di Giulia, è convinta che Francesco non fosse molto innamorato della Salemi, si mostrava molto prepotente e faceva di tutto per far sentire Giulia in colpa riguardo alla vita di coppia.

Inoltre, essa ha affermato che durante gli ultimi mesi, egli abbia soltanto finto di amarla e l'abbia usata per cercare di apparire come un bravo ragazzo agli occhi del pubblico e della televisione, in quanto aveva ottenuto una cattiva nomina a causa dello scandalo del 'canna-gate' avvenuto durante la trasmissione del programma televisivo l'Isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi.