Pare che l'ex tronista ed ex gieffino Francesco Monte abbia una nuova fiamma: si tratterebbe di una modella di Trani, Isabella De Candia. Negli ultimi giorni, dopo la rottura con Giulia Salemi, al tarantino erano stati attribuiti diversi flirt, in particolare con la modella Maria Josè e con la giornalista Diletta Leotta. Quest'ultima (che ha ricevuto delle rose ed un biglietto firmato "M.B." recentemente) ha prontamente smentito, dichiarando che i due sono solo amici, nonostante i numerosi likes che si sono scambiati reciprocamente. Inoltre Giulia Salemi ha smesso di seguire la conduttrice di DAZN sul popolare social, forse infastidita da tutte queste indiscrezioni sulla vicenda.

Pubblicità

Pubblicità

La fine del rapporto con Giulia Salemi

Da qualche settimana è finita la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi, iniziata durante la terza edizione del Grande Fratello Vip dove i due si sono conosciuti a partire da settembre dello scorso anno. Il rapporto si è interrotto in modo brusco: fonti vicine alla coppia hanno dichiarato che "Monte era un prepotente e non gliene fregava nulla di Giulia". L'amica della ragazza, che ha rilasciato un'intervista, ha inoltre dichiarato: "Ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante e faceva sentire in colpa Giulia anche quando non lo era".

Pubblicità

Alla fine è stato lui a lasciare lei senza un motivo apparente, nonostante lei fosse ancora innamorata. Le accuse dell'amica di Giulia Salemi, però, sono ancora più dure: "A lui serviva un modo per ripulirsi dallo scandalo del canna-gate dell'Isola Dei Famosi".

I rumors sul nuovo flirt

Isabella De Candia, la modella che secondo i rumors avrebbe fatto breccia nel cuore del tronista, è una sua coetanea. I primi avvistamenti della coppia da parte di alcuni fan sono avvenuti all'aeroporto di Milano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Inizialmente la ragazza è stata scambiata dai curiosi per la modella Maria Josè, dato che ai due era stato attribuito un flirt mai confermato e neppure smentito dai diretti interessati. In realtà si trattava invece di Isabella De Candia. La coppia, o presunta tale, è stata poi avvistata a Baronissi (Salerno) da un dipendente di un autogrill: mentre Francesco ha concesso un selfie all'uomo, la modella si è rifiutata, forse per paura di alimentare ulteriori chiacchiericci.

Stanotte ha però commesso un passo falso: la ragazza ha cliccato il tasto "segui" sulla location dove alloggiava Francesco Monte. La conoscenza tra l'ex tronista e la modella però non è così recente come sembra: i fan più indiscreti e curiosi infatti hanno scovato dei likes sospetti che si scambiavano i due risalenti ad aprile, senza mai seguirsi su Instagram a vicenda.