Ieri sera in prime time su Canale 5 ha debuttato la prima stagione della nuova Serie TV dal titolo Manifest, basata su elementi di thriller, mistero e fantascienza. Una serie che per certi versi ha ricordato un po' 'Lost', il telefilm di grande successo trasmesso qualche anno fa su Rai 2. Manifest sembra avere tutte le carte in regola per bissarne il successo e per chi non avesse seguito la prima puntata di ieri sera in tv, può rivederla in replica streaming online sul portale Mediaset Play.

Dove rivedere la prima puntata di Manifest in replica streaming online

Per coloro che si fossero persi la prima puntata di Manifest in prima visione assoluta su Canale 5, c'è la possibilità di rivedere gli episodi d'esordio in replica streaming online accedendo al portale gratuito Mediaset Play e cliccando nell'apposita sezione dedicata alla fiction.

Pubblicità

Pubblicità

In questo modo, quindi, è possibile rivedere la prima puntata di ieri sera in qualunque momento lo si desideri, dato che si può scaricare anche l'applicazione omonima di Mediaset Play sul proprio tablet oppure sul cellulare e in questo modo rivedere gli episodi in streaming direttamente dal proprio dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Protagonisti di questa nuova serie tv di Canale 5 sono i membri della famiglia Stone: durante il viaggio di ritorno dalla Giamaica, scoprono all'aeroporto che il loro volo è pieno e che dovranno viaggiare su due aerei diversi.

Pubblicità

Michaela con il fratello Ben e il nipote salgono a bordo dell'828. Durante il tragitto, però, c'è una violenta e inquietante turbolenza. Una volta atterrati scoprono che quell'aereo era stato dato per scomparso cinque anni e mezzo prima. E mentre loro non si capacitano del fatto che il tempo si sia fermato, è invece andato avanti per i loro familiari.

Grande successo di ascolti per la prima puntata di Manifest su Canale 5 con oltre il 14% di share

In attesa di scoprire come si evolverà questo mistero e quali saranno i colpi di scena delle prossime puntate di Manifest, si può dire che in casa Mediaset hanno festeggiato di fronte all'ottimo risultato d'ascolto della prima puntata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

La serie, infatti, è stata seguita da una platea di oltre due milioni e mezzo di spettatori e ha racimolato uno share superiore al 14.50%.

Numeri che hanno permesso alla serie tv di battere nettamente la seconda puntata di Superquark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela su Rai 1. Ieri sera, infatti, il programma è crollato sotto la soglia dei due milioni di spettatori con il 10% di share ed è stato così battuto dal debutto della serie televisiva di Canale 5 che terrà compagnia gli spettatori per tutta l'estate.