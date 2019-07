Federica Lepanto è un'ex protagonista del Grande Fratello che ha deciso di prendere parte all'ultima edizione di Temptation Island, programma attualmente arrivato alla sua seconda messa in onda di questa stagione televisiva. Il pubblico ha notato un certo avvicinamento da parte della ragazza verso il fidanzato Massimo, il quale è apparso molto interessato all'ex gieffina, Nel corso dell'ultima puntata di Temptation però, il ragazzo si è allontanata dalla donna per avvicinarsi alla single Elena.

Nel corso di un'intervista al settimanale di Uomini e Donne, la Lepanto ha parlato del suo rapporto con il fidanzato, svelando un retroscena che era forse sfuggito agli occhi delle telecamere.

Le rivelazioni di Federica Lepanto sul fidanzato Massimo

Massimo ha intrapreso il suo percorso a Temptation Island lamentando di non stare più bene all'interno di casa sua per via della troppa pressione della fidanzata Ilaria. Il ragazzo ha dichiarato di non poter fare neanche una partita alla PlayStation in maniera tranquilla.

All'interno del programma delle tentazioni, il ragazzo si è avvicinato per i primi giorni alla single Federica Lepanto, per poi indirizzare tutto il suo interesse verso Elena.

Federica si è lasciata andare a delle confessioni al settimanale di Uomini e Donne, dichiarando che con Massimo si è creata immediatamente una certa sintonia. La ragazza ha raccontato che tra i due ci sarebbero stati sguardi molto affettuosi e che lui cercava spesso la sua mano eludendo le telecamere.

Nel fidanzato, la Lepanto aveva trovato un ragazzo con cui essere se stessa e spensierata, ma la conoscenza tra i due non è andata poi per il verso giusto.

Gossip Temptation Island, Federica svela come mai Massimo si è allontanato da lei

L'ex protagonista di Temptation Island ha raccontato che potrebbe esserci stato un'episodio in particolare che ha spostato l'interesse dai suoi confronti verso un'altra single. Secondo quanto confessato dalla Lepanto, lei avrebbe sentito della frasi sul suo conto da parte di Massimo che non le sono piaciute per niente ed ha cercato di parlarne con lui.

A partire da quell'episodio, da parte del ragazzo è iniziato ad esserci un certo distacco nei suoi riguardi.

Federica ha poi confermato quanto asserito da Ilaria, la fidanzata del ragazzo, secondo cui non si può andare d'accordo con Massimo se non si è accondiscendenti con lui. La donna confessa infine di non essere stata gelosa del suo avvicinamento alla single Elena, dato che per lei la cosa non sarebbe potuta andare più avanti perché non c'era più un punto d'incontro in comune.

Inizialmente la tentatrice non si era neanche accorta del suo avvicinamento verso l'altra ragazza.