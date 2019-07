Per Francesco Monte è giunto il momento di svuotare il sacco e di raccontare la sua versione dei fatti su quello che gli è successo nel corso degli ultimi mesi della sua vita. L'ex protagonista di Uomini e donne è stato al centro del Gossip per mezzo della fine della sua storia d'amore con Giulia Salemi, ma anche per il nuovo presunto flirt che lo vedrebbe al centro della cronaca rosa di questi giorni. Ebbene su Instagram, Francesco ha smentito molti dei flirt che gli sono stati attribuiti ma soprattutto ha svelato di essere stufo e amareggiato dalle continue minacce che gli sono arrivate dopo la fine della storia con la Salemi.

La verità di Francesco Monte sull'addio con Giulia Salemi

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Monte ha svelato che in questi trenta giorni post-addio con la bella Giulia, gliene sono successe di tutti i colori e addirittura che gli sono arrivate minacce di ustioni con l'acido e minacce di morte e di incidenti stradali, solo perché lo ritenevano responsabile della fine della love story con Giulia.

Commenti a dir poco sgradevoli e inopportuni, ai quali Francesco ha deciso di dire basta e ha voluto denunciare tutto sul suo profilo, rivelando poi che ben presto pubblicherà anche gli screen dei contenuti offensivi che ha ricevuto in queste settimane.

E così l'ex protagonista dell'Isola dei famosi e del Grande Fratello Vip ha voluto specificare che la sua storia d'amore con Giulia Salemi è finita in maniera del tutto pacifica, dato che da persone mature hanno capito entrambi di essere incompatibili e quindi di non poter affrontare insieme la vita di coppia.

'Non c'è una vittima o un carnefice', ha detto Francesco aggiungendo poi che tutti i flirt che gli sono stati attribuiti in questo mese sono assolutamente frutto dell'immaginazione di chi li ha messi in giro. Monte ha così ribadito che a proposito della sua storia d'amore con Giulia, nessuno ha tradito nessuno ed entrambi ne sono a conoscenza.

'Vivo la mia vita alla luce del sole'

Alla base della loro rottura, quindi, non c'è nessun'altra donna (o uomo) così come si era ipotizzato in un primo momento sui social, complici una serie di scambi di like di Francesco con una modella, con la quale è stato paparazzato successivamente in vacanza. 'Di questo passo ogni like ad una donna corrisponde ad una relazione segreta?' ha dichiarato l'ex tronista decisamente incredulo.

L'unica 'colpa' che si attribuisce Francesco in tutta questa vicenda è quella di non considerarsi un personaggio pubblico e popolare e di conseguenza continuare a vivere la sua vita alla luce del sole, ignaro del fatto che ci sono persone sempre pronte a fotografarlo e ad immortalarlo.