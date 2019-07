È tutto pronto per il ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 che rivedremo in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Tra i volti noti della trasmissione vi è sicuramente Gianni Sperti, che da anni ormai ricopre il ruolo di opinionista a bordo campo al fianco di Tina Cipollari. In una recente intervista rilasciata proprio al magazine di U&D, Gianni ha svelato che nel corso della prossima edizione sarà ancora più severo con i 'furbetti' che partecipano alla trasmissione prendendo in giro le persone che lavorano con serietà e passione.

La confessione di Gianni Sperti su Uomini e donne: 'Quest'anno sarò severissimo'

Nel dettaglio, infatti, Gianni ha fatto sapere che ci sono ancora delle cose poco chiare circa alcuni dei tronisti della passata edizione, che vuole cercare di chiarire e soprattutto capire dove sta la verità.

Il riferimento è ovviamente ad Angela e Giulia, le due troniste che si sono lasciate dopo appena un mese di fidanzamento con i rispettivi compagni che avevano incontrato a Uomini e donne.

E per evitare che situazioni del genere possano accadere ancora nella prossima edizione di Uomini e donne, ecco che Gianni Sperti ha annunciato che sarà ancora più duro e severo con chi usa le persone e chi gioca con esse soltanto per poter arrivare ai loro comodi.

'In quei casi sarò durissimo', ha dichiarato l'opinionista di Uomini e donne, il quale sarà ancora più attento a tutte le varie segnalazioni che di volta in volta arriveranno sui nuovi protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

Ripensando ai troni del passato, invece, Gianni Sperti ha ammesso di essere nostalgico dei litigi e delle gelosie di quando si provano dei veri sentimenti. E per fare un esempio pratico ha tirato in ballo Andrea e Natalia, i quali secondo lui erano passionali e testimoniavano l'amore vero.

Si cercano i nuovi tronisti di Uomini e donne: da settembre su Canale 5

Intanto in queste settimane la produzione del programma di Canale 5, capitanata da Raffaella Mennoia, sta reclutando quelli che saranno i nuovi tronisti che vedremo mettersi in gioco a partire dal prossimo settembre. L'autrice di Uomini e donne trono classico ha svelato su Instagram di avere già in mente una ventina di nomi di possibili nuovi tronisti e di essere molto indecisa perché le piacerebbero quasi tutti.

Non si esclude che alcuni di questi nuovi protagonisti di U&D possano arrivare dal cast dell'ultima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia che quest'estate ha letteralmente spopolato dal punto di vista degli ascolti con picchi del 23% di share.