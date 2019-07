Vi ricordate di Lucas Peracchi? Lui è stato un ex tronista del programma pomeridiano di Maria De Filippi, Uomini e donne. Il suo percorso è stato parecchio travagliato. Il ragazzo ha, infatti, lasciato la trasmissione dal momento che si era ipotizzasto fosse d'accordo con una sua corteggiatrice dell'epoca. Ad ogni modo, in seguito a quell'episodio, Lucas non è più tornato in televisione. Gli unici aggiornamenti sul ragazzo sono trapelati dai social.

Nell'ultimo periodo, infatti, pare si fosse fidanzato con Mercedesz Henger, la figlia della famosa attrice di film per adulti, Eva Henger. I due sembravano molto felici e sereni insieme. In ogni caso, da un po' di giorni a questa parte sono trapelate una serie di indiscrezioni le quali stanno facendo presumere che i due si siano lasciati. Scopriamo insieme tutto quello che è emerso sul web negli ultimi giorni.

Gli indizi che lasciano intendere che Lucas e Mercedesz si siano lasciati

La storia d'amore tra l'ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sembra volta al capolinea. I due ragazzi, infatti, hanno disseminato una serie di indizi alquanto inequivocabili sul web, che stanno lasciando sempre più spazio a tale ipotesi. Gli ultimi aggiornamenti insieme, infatti, risalgono al 25 giugno, data nella quale la figlia di Eva Henger pubblicò delle Instagram Stories in compagnia di Lucas. Successivamente a quella data non sono presenti più contenuti insieme.

Da quel momento in poi, sia Lucas che Mercedesz hanno incominciato a pubblicare dei contenuti in cui appaiono da soli. Peracchi, ad esempio, nelle ultime Instagram Stories ha mostrato la foto di una pizza ed ha voluto ribadire il concetto di essere assolutamente da solo. La cosa sembra alquanto strana dal momento che, solo un mese e mezzo fa la Henger si era trasferita a Castell'Arquato dall'ex tronista di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso, dunque, la convivenza sarebbe durata davvero molto poco.

I due protagonisti non rispondono alle domande dei fan

Ma non è tutto. La ciliegina sulla torta è arrivata da pochissime ore. Andando sui rispettivi profili Instagram di Lucas e Mercedesz, infatti, è possibile vedere che i due ragazzi hanno smesso di seguirsi sui social. Tutti questi indizi stanno lasciando spazio ad una sola ipotesi: Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sarebbero lasciati.

I numerosi fan che li seguono hanno, ovviamente, notato tutte queste anomalie, pertanto non hanno potuto fare a meno di chiedere spiegazioni ai diretti interessati.

Ebbene, nessuno dei due ha voluto proferire parola in merito. Per questo, non ci resta che attendere le future novità.