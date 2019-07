Proseguono le avventure dei protagonisti dell'amata soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. Le anticipazioni della puntata numero 36 che verrà trasmessa il 29 luglio, riportano che ancora una volta gran parte della narrazione ruoterà intorno a Nazli (Ozge Gurel).

La giovane, infatti, sarà al settimo cielo per l'apertura del suo ristorante, e intanto si avvicinerà il giorno in cui il locale inizierà ufficialmente la sua attività.

Giungerà così la serata dedicata all'inaugurazione, durante la quale la Piran inviterà gli amici più cari e naturalmente Ferit che condividerà con la chef questo momento di allegria e soddisfazione.

Deniz sempre più geloso di Ferit e Nazli

Aslan, contento per la nuova attività imprenditoriale avviata dalla sua ex dipendente, deciderà di farle i complimenti. Inoltre nel corso della serata d'inaugurazione si avvicinerà a Nazli e le chiederà di ballare con lui.

Ad osservare tutta la scena ci sarà Deniz che, innamorato della chef, a malapena riuscirà a frenare la sue gelosia. E così, per evitare di vedere la coppia insieme, il fratello di Demet si allontanerà dal locale per tornare a casa, ma nel frattempo comincerà a studiare un piano per allontanare una volta per tutte l'imprenditore dalla cuoca, arrivando a prendere una decisione davvero sorprendente.

Nazli pensa di tornare in Antiochia con la sorella

Il fratello di Demet, allo scopo di spezzare il bel feeling venutosi a creare tra Nazli e Ferit, deciderà che ormai è giunto il momento di mettere l'amico al corrente della verità in merito all'identità di colei che ha scattato di nascosto la foto al documento che, di fatto, ha permesso ai coniugi Onder di ottenere Bulut in affidamento.

Difatti dagli spoiler della puntata numero 37 di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (in onda martedì 30 luglio) si apprende che Deniz invierà ad Aslan la chiavetta usb di Demet contenente le prove del coinvolgimento di Asuman. Ferit, dopo essere venuto a conoscenza della verità, sarà deluso ma allo stesso tempo infuriato nei confronti di Nazli che non gli ha mai detto nulla del coinvolgimento della sorella nel losco piano.

Il manager manifesterà così la sua intenzione di chiudere immediatamente il ristorante della cuoca e di Manami, mentre Asuman sarà disperata nell'assistere alle gravi conseguenze provocate dalle sue azioni e proverà a convincere Ferit a non porre fine repentinamente all'attività del locale. A questo punto Nazli, visibilmente delusa per l'accaduto, deciderà che la soluzione migliore sia quella di tornare a casa, in Antiochia, insieme alla sorella.