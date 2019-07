Tra i reality show confermati nella prossima stagione televisiva vi è il Grande Fratello Vip, giunto alla sua quarta stagione di messa in onda su Canale 5. Quest'anno il reality si presenterà al pubblico in una veste in parte nuova, dato che la conduzione non sarà più nelle mani di Ilary Blasi, bensì in quelle di Alfonso Signorini, promosso a presentatore ufficiale dopo l'esperienza da opinionista maturata in tutte e tre le edizioni della versione Vip. Intanto circolano già i nomi dei primi possibili concorrenti di questa quarta stagione che partirà in autunno inoltrato.

I papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 4: l'ex tronista Lorenzo in pole

Le prime indiscrezioni sul nuovo cast del Grande Fratello Vip 4 rivelano che potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia uno dei tronisti della passata edizione di Uomini e donne. Parliamo di Lorenzo Riccardi, che si è fatto notare in trasmissione per il suo carattere decisamente esuberante che non è passato inosservato e che potrebbe promettere molto bene all'interno della casa più spiata d'Italia.

Ci sarebbero delle trattative in corso anche per Cicciolina, alias Ilona Staller: è stata proprio l'ex attrice a luci rosse in una recente intervista a confermare che ci sarebbero delle trattative in corso per prendere parte al cast di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Occhi puntati anche sul Divino Otelma e su Giucas Casella: entrambi in passato hanno già partecipato all'Isola dei famosi e dal prossimo autunno potrebbero mettersi in gioco in questa nuova avventura che li mettere sotto i riflettori mediatici 24 ore su 24.

Loredana Lecciso tra le papabili concorrenti del GF Vip

Ma in queste ore è arrivata anche la dichiarazione del tutto inaspettata di Loredana Lecciso, la quale intervistata in esclusiva dal settimanale 'Chi', ha ammesso che quest'anno potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di prendere parte al GF Vip 4.

La Lecciso ha confessato che in passato è stata corteggiata dalla produzione del reality show Mediaset, ma ha sempre preferito declinare l'invito.

Quest'anno, però, potrebbe accettare perché alla guida del Grande Fratello Vip vi è Alfonso Signorini, che lei apprezza moltissimo per la sua sensibilità. 'Riuscirebbe a tirare fuori il meglio di me', ha dichiarato la Lecciso anche se poi ha aggiunto che non sa se avrebbe il coraggio di partecipare, complice il fatto che dovrebbe farsi vedere struccata tutte le mattine!

In attesa di scoprire se la trattativa andrà in porto, vi anticipiamo che quest'anno il Grande Fratello Vip andrà in onda anche durante il periodo natalizio.

La finalissima del reality show, infatti, è prevista per le prime settimane di gennaio 2020.