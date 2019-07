Emergono nuovi dettagli sulla truffa Mark Caltagirone, che ha visto coinvolte Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo e Pamela Prati. Un caso che ha fatto discutere per svariati mesi nei salotti televisivi e che ancora oggi alimenta fortissime discussioni, tra dubbi e misteri. Una delle protagoniste di questo intricato caso, oggi è tornata a parlare pubblicamente. Parliamo di 'donna Pamela Perricciolo', la quale durante la presentazione milanese dell'ultimo libro di Selvaggia Lucarelli ha confessato che non tutta la verità è venuta a galla e che ci sarebbero altre persone coinvolte in questa truffa amorosa.

La nuova confessione della Perricciolo sulla truffa Caltagirone

Nel dettaglio, infatti, donna Pamela incalzata dalle domande di Alberto Dandolo durante la presentazione del nuovo libro della Lucarelli, ha rivelato che da questo momento in poi non intende più parlare del caso Caltagirone nei salotti televisivi, così come ha fatto fino a questo momento, ma ne parlerà soltanto nelle sedi opportune.

Al tempo stesso, però, ha rivelato che non tutta la verità su questa truffa è venuta a galla e che quello che è stato raccontato sarebbe soltanto una minima parte.

'C'è ancora molto da sapere e da scoprire', ha dichiarato la Perricciolo, aggiungendo che sono tante le persone coinvolte nel caso e anche dei nomi pesanti.

Una dichiarazione a dir poco bomba che la Perricciolo ha lanciato in queste ore e che ovviamente ha destato grande curiosità da parte del pubblico che in questi mesi ha seguito le vicende del caso Mark Caltagirone. Ovviamente, però, donna Pamela non ha voluto fornire ulteriori dettagli e non ha fatto i nomi di queste persone importanti che sarebbero legate alla truffa.

Pamela Prati ritrova il sorriso dopo lo scandalo Mark Caltagirone

Lei dice che per il momento preferisce occuparsi dei suoi nuovi progetti professionali e che di tutta questa vicenda tornerà a parlarne soltanto nelle sedi opportune. Ma sarà davvero così oppure a settembre la rivedremo nei salotti di Barbara D'Urso per queste nuove confessioni?

In attesa di scoprire quello che succederà in autunno, Pamela Prati, che si è sempre definita una vittima di questa truffa sentimentale, sembra aver voltato definitivamente pagina.

La showgirl dopo aver pianto in televisione è tornata alla vita di tutti i giorni e nel corso delle ultime settimane è stata paparazzata in vacanza con le sue amiche storiche, tra cui Valeria Marini. Le due showgirl, ex dive del Bagaglino, sono state beccate insieme a Capri mentre si godevano qualche giorno di relax e la Prati sembrava aver ritrovato il sorriso di un tempo al fianco della sua amica storica.