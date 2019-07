Lo scorso lunedì è andata in onda la terza puntata di Temptation Island, il programma dove coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore rimanendo separati per 21 giorni in villaggi diversi con i rispettativi tentatori e tentatrici. Nel corso dell'ultima messa in onda, i telespettatori hanno assistito ad un secondo falò di confronto tra Arcangelo e Nunzia, richiesto proprio da quest'ultimo. Nonostante i due avessero già deciso di chiudere la loro storia, Nunzia ha chiesto nuovamente un confronto per cercare di salvare la sua relazione.

Pubblicità

Pubblicità

Il ragazzo però non ne ha voluto sapere ed è rimasto fermo sulla sua decisione, nonostante i tentativi di lei di fargli cambiare idea. Al settimanale di Uomini e Donne, la ragazza ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua esperienza all'interno del programma.

Le rivelazioni di Nunzia al magazine di Uomini e Donne

La ragazza sul web è stata molto criticata per il suo atteggiamento nei confronti di Arcangelo: nonostante quest'ultimo fosse deciso nel lasciarla, lei ha continuato a rincorrerlo nella speranza che qualcosa potesse cambiare.

Pubblicità

In molti l'hanno infatti definita come uno zerbino per il suo comportamento. Nel corso della sua intervista, Nunzia ha riferito di aver visto un lato di Arcangelo che in 13 anni non aveva mai conosciuto e che se avesse saputo che lui era questo tipo di uomo non avrebbe mai partecipato al programma e non sarebbe rimasta con lui per tutto questo tempo. La donna ha confessato di aver lasciato il villaggio in preda alla delusione, ma di aver avuto la consapevolezza di non di non volere accanto a sé una persona del genere. La ragazza ha comunque precisato che in questo momento della sua vita non sta affatto bene.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Nunzia delusa da Arcangelo: 'Ho investito tanto in questo rapporto'

L'ex protagonista di Temptation Island ha raccontato che non è stato affatto facile tornare a casa e raccontare quanto successo. "Non è facile subire un'umiliazione da un uomo che ha provato a farmi passare per quello che non sono ricordando cose passate e facendomi così fare la figura della stupida. Mi chiedo come farò ad affrontare tutto senza di lui" dichiara la ragazza.

Nunzia ha poi confessato che è stata spinta a richiedere un nuovo confronto perché pensava fosse giusto dare ad Arcangelo modo di spiegarsi, dato che di lui era uscita fuori un'immagine di persona falsa e subdola.

Infine, la ragazza ha raccontato che nell'ultimo periodo si era rinchiusa in se stessa, non mostrando i propri sentimenti nel corso della loro relazione. Insomma, tra i due la relazione sembra essersi definitivamente conclusa, anche dopo la loro uscita dal reality.