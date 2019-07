Tra le novità della prossima stagione televisiva di Canale 5 vi è sicuramente il debutto di Amici Vip, il talent show che per la prima volta vedrà come protagonisti personaggi ben noti al grande pubblico, pronti a mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva. Il talent è stato confermato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset di qualche giorno fa e oggi, sulle pagine del settimanale 'Spy', sono arrivate le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i concorrenti di questa prima edizione.

I primi nomi dei concorrenti favoriti per Amici Vip: spicca Marco Carta

Nel dettaglio, infatti, sulle pagine di 'Spy' è stato scritto che tra i concorrenti di questa prima edizione del talent show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi potrebbe esserci Gianni Sperti, un volto ben noto al pubblico che segue le trasmissioni della 'regina degli ascolti Mediaset'.

Gianni Sperti, infatti, prima ancora di ricoprire il ruolo di opinionista fisso a Uomini e donne è stato uno dei ballerini professionisti delle prime edizioni di Amici e quest'anno potrebbe tornare nuovamente nel programma seppur in un ruolo differente, visto che sarebbe tra i concorrenti favoriti della versione Vip nella categoria danza.

Sempre stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale 'Spy' sembrerebbe che un altro concorrente favorito per Amici Vip sarebbe Marco Carta, anche lui un volto ben noto al pubblico del talent show, visto che è stato uno dei vincitori delle passate edizioni del programma di Maria De Filippi.

Per Marco Carta si tratterebbe di un ritorno importante in televisione dopo tutta la bufera del presunto furto delle magliette alla Rinascente di Milano.

Michelle Hunziker dovrebbe condurre Amici Vip da settembre

E poi ancora si vocifera che un altro volto noto al pubblico che potrebbe mettersi in gioco in questa nuova versione del talent show di Canale 5 in partenza a settembre potrebbe essere Paolo Conticini, che gareggerebbe nella categoria recitazione.

Tra i favoriti del cast di Amici Vip spicca anche il nome di Valerio Pino, ex ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi, il quale qualche anno fa fece molto discutere per delle dichiarazioni choc riguardanti il dietro le quinte della trasmissione.

Per quanto riguarda, invece, il capitolo conduttore di Amici Vip, le indiscrezioni rivelano che al timone di questa nuova trasmissione potrebbe approdare Michelle Hunziker, forte dell'esperienza maturata nel corso dell'ultima stagione televisiva con All Togheter Now, il talent show in onda su Canale 5 che ha chiuso la prima stagione con una media di circa due milioni e mezzo di spettatori e uno share del 16%.