Quanto guadagnano i vip per ogni singolo post pubblicato su Instagram? È questa una delle domande frequenti che si pongono i tantissimi fan che seguono i loro beniamini sul social delle foto che ormai è diventato anche una fonte di guadagno per tante 'starlette' provenienti dal mondo di Uomini e donne, Grande Fratello e Isola dei famosi. A fare un po' di chiarezza sui guadagni dei vip sui social ci ha pensato il programma Hopper HQ, il quale ha stilato una classifica dei 'divi' più pagati al mondo e tra questi compaiono anche dei volti italiani come Chiara Ferragni e suo marito Fedez.

La classifica dei più pagati di Instagram: spiccano Ferragni, Vacchi e Fedez

A guidare questa classifica dei paperoni di Instagram vi è la bellissima Kylie Jenner che forte dei suoi oltre 140 milioni di followers, intascherebbe circa 1 milione e 300 mila dollari per ogni singolo post con il tag 'Ad' che vediamo sul suo profilo ufficiale. Al secondo posto si piazza la 'diva' della musica Ariana Grande, che sebbene abbia più di 160 milioni di followers che la seguono, si 'accontenterebbe' di un compenso che si aggira sul milione di dollari circa per ogni post pubblicizzato su Instagram.

A seguire, sempre in questa classifica di Hopper HQ, si piazzano il calciatore Cristiano Ronaldo, anche lui pagato all'incirca un milione di dollari a post, Selena Gomez e Beyonce che invece verrebbero pagate rispettivamente 886 mila dollari e 785 mila dollari per ogni singola foto caricata in rete.

In questa classifica dei più pagati compaiono anche dei nomi italiani, tra cui quello di Chiara Ferragni, l'influencer per eccellenza che ha sdoganato questo tipo di mestiere social nel nostro Paese, aprendo la strada a molti personaggi provenienti dal mondo di Uomini e donne e dai reality show vari.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Tra gli italiani più pagati per ogni post IG vi è anche Mariano Di Vaio

Ebbene la signora Ferragni per ogni post che vediamo pubblicato sulla sua pagina Instagram dove si presta a sponsorizzare dei prodotti, intascherebbe ben 58 mila dollari, vale a dire all'incirca 52 mila euro. Non se la caverebbe male neppure il marito della Ferragni, mister Fedez che per ogni 'Ad' sui social intascherebbe ben 28 mila dollari.

Non se la cava male neppure Gianluca Vacchi che secondo le cifre stilate da Hopper HQ, intascherebbe circa 44 mila dollari mentre Mariano Di Vaio se ne porterebbe a casa 21 mila a post pubblicato su Instagram. Insomma delle cifre che non passano affatto inosservate, dato che l'attività di influencer su Instagram non chiede tantissimo sforzo, se non quello di realizzare una bella fotografia da condividere poi con i milioni di followers.