È una Paola Di Benedetto piuttosto inedita quella che abbiamo visto ieri su Instagram: sconfessando la sua solita discrezione, alcune ore fa la modella ha usato i social per prendere in giro un ex volto di Uomini e donne. Dopo essersi lamentata dei tanti singoli estivi che stanno uscendo in questi giorni da parte di chiunque, "Madre Natura" ha condiviso una sua ironica versione con i fan.

La Di Benedetto scrive una canzone che fa discutere

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 25 luglio, sul profilo Instagram di Paola Di Benedetto sono stati pubblicati un paio di video che stanno facendo un po' discutere: la ragazza, infatti, ha voluto prendere in giro i tanti personaggi che quest'estate hanno deciso di incidere un brano pur non essendo cantanti.

"Madre Natura", infatti, ha commentato questa nuova moda con le seguenti parole: "Ma vi siete accorti della quantità di singoli estivi che stanno uscendo da parte di chiunque?". La bella influencer, probabilmente per regalare ai suoi tanti fan un momento di leggerezza, ha voluto fare una versione tutta sua di un pezzo in particolare: "Ibiza e Formentera" di Teresa Langella.

La ex di Federico Rossi ha scritto personalmente il testo della canzone che ha intitolato "Mai senza The", che sembra contenere parecchie frecciatine alla tronista di Uomini e Donne e a tutti quelli che si sono improvvisati cantanti pur facendo un altro mestiere (tra questi Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi e Selvaggia Roma, ex di Temptation Island).

Paola, dunque, ha deciso di prendere in giro tutti questi personaggi con le parole: "Vado a Ibiza e Formentera, per ballar la macarena però sto pensando che non c'ho una lira e quindi mamma mia, torno a casa a far Fitvia. Ma che vita è, senza grana e solo il The".

Il riferimento che la Di Benedetto ha fatto alla quotidiana promozione che Teresa&Co fanno ai prodotti dimagranti oppure ai cosmetici, è piuttosto evidente; i curiosi, però, si stanno domandando come mai una persona solitamente discreta come la modella abbia deciso di esporsi per attaccare alcuni "colleghi".

Estate da single per Paola

Prima di finire al centro del Gossip per la bonaria presa in giro ad alcuni cantanti improvvisati, Paola Di Benedetto è stata sulla bocca di tutti per la sua movimentata vita amorosa: da qualche settimana, infatti, è ufficialmente finita la storia d'amore tra la ragazza e Federico Rossi, pare per un tradimento di lui.

Il numero di "Chi" che è uscito qualche giorno fa, infatti, ha confermato che il componente del duo Benji&Fede avrebbe trascorso una notte di passione a Malta con Emma Muscat: l'influencer, dopo aver avuto conferma dalla diretta interessata della mancanza di rispetto ricevuta, avrebbe lasciato in tronco il fidanzato.

Nessuno dei protagonisti di questo gossip si è ancora esposto per commentare la notizia: la modella è in vacanza con le amiche a Capri, l'ex allieva di Amici pensa solo alla musica e Fede continua a lanciare messaggi d'amore a Paola tramite i social network.