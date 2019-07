Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island Vip, il fortunato reality-show delle tentazioni che tornerà ad accogliere delle coppie famose all'interno del villaggio, pronte a mettersi in gioco per testare l'autenticità dei rispettivi sentimenti.

Una seconda edizione molto attesa dal pubblico, in primis per le identità dei concorrenti famosi che prenderanno parte al programma. Sono tanti i nomi circolati in queste ultime settimane, e per questo motivo la rivista Spy ha deciso di fare un po' di chiarezza, escludendo dai probabili protagonisti ben cinque coppie famose, tra le quali ci sono anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e Luca Onestini e Ivana Mrazova.

Il cast di Temptation Island Vip: smentite cinque coppie date come favorite

Dunque, stando a quanto comunicato dal magazine diretto da Massimo Borgnis, in Sardegna non approderà la coppia composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, felicemente fidanzati ormai da due anni. Da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, i due non hanno smesso per un attimo di stare insieme ma, a quanto pare, per loro non sarebbe ancora giunto il momento di mettersi alla prova nel famoso villaggio delle tentazioni.

Stessa situazione anche per il fratello di Cecilia, Jeremias Rodriguez, che ha ritrovato la felicità al fianco di Soleil Sorgè, ex protagonista di Uomini e Donne. Dopo un periodo di crisi e una presunta separazione, tra di loro è tornato di nuovo il sereno e pare che non saranno tra i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island Vip.

Tra i probabili concorrenti erano stati fatti anche i nomi di Luca Onestini e Ivana Mrazova: anche in questo caso si tratta di un amore sbocciato all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2, e il settimanale Spy ha fatto sapere che anche per loro non si apriranno le porte del reality-show Mediaset prodotto da Maria De Filippi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island Reality Show

Le altre due coppie che al momento sono state smentite per il cast di Temptation Island Vip 2 sono quelle formate da Francesca De André e Gennaro Lilio, e da Kikò Nalli e Ambra Lombardo, le cui unioni sono nate nel corso dell'ultima edizione del GF Nip condotto da Barbara D'Urso.

Alessia Marcuzzi approda al timone di Temptation Island Vip: da settembre in Tv

La rivista di gossip ha anticipato che ci sarà un cast "sorprendente" che punterà su nomi famosi e importanti che, di sicuro, non deluderanno le aspettative del pubblico da casa.

Nel frattempo è stato svelato il nome della conduttrice di questa seconda stagione del reality-show.

Dopo vari rumors e indiscrezioni, sarebbe stato raggiunto l'accordo con Alessia Marcuzzi che, dunque, prenderà in mano le redini di Temptation Island Vip, raccogliendo l'eredità di Simona Ventura che attualmente è tornata in pianta stabile in Rai.