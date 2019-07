Le voci si rincorrevano da settimane ed oggi hanno trovato conferma nelle parole dei diretti interessati: Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti non stanno più insieme. Con un comunicato Ansa, dunque, gli ex coniugi hanno fatto sapere di volersi ancora molto bene e di essere disposti a tutto pur di tutelare la serenità dei loro due bambini. Secondo matrimonio fallito per il cantante: dopo quella dolorosa con Michelle Hunziker, il romano si trova ad affrontare una nuova separazione.

Eros e Marica si sono lasciati: gossip confermati

Quelli che fino a poche ore fa erano soltanto dei rumors, oggi hanno trovato conferma in un comunicato Ansa: Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non sono più una coppia. Dopo che tutti i siti di Gossip hanno ipotizzato una crisi in corso tra i due per settimane (i bene informati sostengono che lei abbia addirittura già cambiato casa e tolto la fede), finalmente sono stati i diretti interessati a parlare e a raccontare la verità.

"Sono stati dieci anni meravigliosi.

Insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile", inizia così il messaggio con il quale l'ormai ex coppia ha deciso di annunciare la separazione.

"La nostra è una scelta condivisa e ci vedrete spesso insieme perché i rapporti sono sereni. La stima e l'affetto reciproci restano. Preghiamo per la serenità dei nostri figli e chiediamo che sia rispettata la nostra privacy".

Il cantante e la modella, dunque, si sono lasciati a dieci anni esatti dal loro primo incontro nel 2009: dopo un matrimonio da favola e due bambini (Raffaella Maria di 8 anni e Gabrio Tullio di 4 anni), Eros e Marica hanno deciso di separarsi per motivi che non sono ancora stati resi noti.

Il passato sentimentale di Ramazzotti

Prima di innamorarsi perdutamente di Marica Pellegrinelli dietro le quinte dei Wind Summer Festival (lei premiò lui sul palco), Eros Ramazzotti è stato per anni sulle copertine di tutti i settimanali rosa per la storia d'amore con Michelle Hunziker.

Le nozze da favola tra la conduttrice e il cantante nel 1998, sono state tra le più chiacchierate di sempre: i due, dopo un rapporto travolgente, hanno deciso di separarsi nel 2002 non senza polemiche.

Per tanto tempo, infatti, le riviste di gossip hanno parlato di una vera e propria "guerra" a distanza tra i due ex: sarebbe stata la svizzera a voler interrompere il matrimonio, gettando il marito nel più totale sconforto.

Dopo anni di gelo, Eros e Michelle si sono riappacificati anche grazie all'intervento di Aurora, la loro primogenita che ha sempre spinto affinché i genitori seppellissero l'ascia di guerra e tornassero a volersi bene anche da separati.