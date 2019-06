Arrivano le nuove anticipazioni settimanali de Il Segreto riferite alle puntate in onda su Canale 5 dal 1 al 5 luglio 2019. Il mistero sulla sparizione di Julieta avrà un epilogo inaspettato, confermando gli iniziali sospetti di Saul. Gonzalo farà visita a Maria, ma sarà l’ultima volta che i due incroceranno le loro disgraziate esistenze. Nel frattempo, Elsa ed Alvaro scopriranno di essere attratti l’uno dell’altra, nonostante le divergenze caratteriali. Notte di passione tra Isaac ed Antolina, che crederà di avere ormai la situazione in suo pugno. Peccato che non sia così.

Il Segreto: Gonzalo torna a Puente Viejo

Nella puntata de Il segreto di lunedì 1 luglio, Alvaro non perderà tempo per denigrare Elsa. Nel frattempo, Saul attende invano la sua Julieta all'altare. La Uriarte sembra essere scomparsa nel nulla. Alla Casona, Beltran ed Esperanza, scampati al pericolo, passano dei momenti lieti insieme a Maria e a Francisca, che farà dei progetti in merito alla loro educazione scolastica. Maria non sarà d’accordo con le idee della matrigna e le farà presente che solo lei sarà l'unica responsabile del futuro dei suoi figli.

Prudencio racconterà a Fernando un segreto di Maia che lo lascerà senza parole.

Nell’episodio di martedì 2 luglio, non si placheranno le discrepanze tra Alvaro ed Elsa. Tuttavia, l'idea della Laguna di dare sollievo alle piaghe dei malati con il bicarbonato di sodio, ha funzionato. Il giovane dottore dovrà arrendersi all'evidenza. e, grazie a questa trovata, i paesani cominceranno ad avere nuovamente fiducia in Elsa, facendo infuriare Antolina. La Ramos ricorderà a tutta Puente Viejo che la Laguna è un'assassina.

Fernando non riuscirà a stare tranquillo, dopo aver scoperto che Gonzalo è tornato in paese non rispettando il suo patto. Il Valbuena si presenterà alla Casona con intenzioni minacciose.

Anticipazioni Il Segreto: Gonzalo e Maria si dicono addio per sempre

Le anticipazioni Il segreto di mercoledì 3 luglio vedono Consuelo seriamente preoccupata, in quanto la nipote non si trova da nessuna parte. Matias, imperterrito, continua a difendere Elsa dalle angherie di Antolina, che non perde occasione per mettere la rivale in cattiva luce con i paesani.

Gonzalo farà sapere a Maria di essere tornato solamente per sincerarsi delle condizioni di salute di Esperanza e Beltran, dicendole poi senza pietà che il loro matrimonio è finito per sempre e che non lo rivedrà mai più.

Prudencio e Mauricio hanno sequestrato Julieta

Nell’episodio del Segreto di giovedì 4 luglio, Saul comincerà a credere che è stato suo fratello a rapire Julieta. Nel frattempo, Antolina organizzerà una seratina con i fiocchi ad Isaac che, inaspettatamente, passerà la notte con lei.

Tuttavia, il Guerrero capirà di aver fatto un grosso errore.

Finalmente, i pazienti degli ospedali di fortuna cominceranno migliorare e questa lieta notizia avvicinerà Alvaro ed Elsa. Infine, Severo e Carmelo si metteranno sulle tracce di Mauricio, scoprendo così che proprio lui e Prudencio sono i responsabili della sparizione di Julieta, sequestrata in un capanno abbandonato.