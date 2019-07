Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano entusiasmanti novità. Nelle prossime puntate, in merito alle quali non è stata svelata la data della messa in onda, Alvaro Fernandez, il nuovo dottore arrivato da poco a Puente Viejo, sarà sempre più vicino ad Elsa Laguna. In seguito Fernandez verrá assalito all'improvviso da alcuni strani tizi. Gli uomini in realtà, saranno mandati da uno strozzino che in passato ha ceduto dei soldi ad Alvaro, anche se quest'ultimo non ha mai saldato il suo debito.

Poi Elsa deciderà di aiutare il dottore e penserà di prestargli il denaro con il quale l'uomo potrà risarcire l'usuraio. Successivamente la Laguna si confiderà con Alvaro e gli rivelerà di non essere mai diventata povera, dunque non ha mai perso l'eredità di suo padre Amancio.

Alvaro ed Elsa si baciano

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Alvaro ed Elsa lavoreranno spesso insieme. Inizialmente Fernandez non avrà una grande stima di Elsa, poiché la considererà responsabile dell'aborto di Antolina, successivamente però l'uomo cambierà idea e tra lui e la Laguna nascerà un profondo legame.

In seguito il dottor Alvaro ed Elsa si scambieranno un romantico bacio. Tuttavia i due non daranno molto peso alla vicenda, poiché non vorranno ancora definire il loro rapporto, nato da poco. Isaac si accorgerà che tra Alvaro ed Elsa potrebbe esserci un forte feeling e sarà notevolmente geloso. Per tale ragione l'uomo ingaggerà un investigatore privato, Agapito, per indagare sul passato di Fernandez e cercare di scoprire se l'uomo nasconda qualcosa di losco.

Isaac assume un detective

Grazie al buon lavoro eseguito dal detective privato, Isaac scoprirà alcuni particolari interessanti che riguardano il passato di Alvaro. Fernandez infatti ha probabilmente nascosto ad Elsa l'esistenza di Chiara, una sua ex. Nel frattempo Fernandez racconterà la storia della sua ex fidanzata alla Laguna, ma le rivelerà che all'epoca della sciagura i genitori di Chiara nascosero le reali cause del decesso della giovane. Successivamente Alvaro incontrerà lo strozzino.

Lo sconosciuto rimprovererà Fernandez per essere sparito improvvisamente e si interesserà alla nuova conoscenza di Alvaro, poiché vorrà scoprire se esista davvero una donna che possa prestare tutti i soldi utili per saldare finalmente il suo debito. Infine Antolina noterà degli sconosciuti parlare con Alvaro e sarà notevolmente curiosa di saperne di più sulla faccenda. Per tale ragione cercherà di trovare un mezzo per scoprire cosa nasconde davvero il dottor Fernandez.