La nuova edizione di Temptation Island sta ormai entrando nel vivo e anche quest'anno non mancano i colpi di scena. Alcune delle coppie in gara sono già in crisi, complice la presenza dei tentatori che hanno messo sottosopra i loro sentimenti. A proposito dei tentatori in gara, però, questa settimana la rivista Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto fare un po' di chiarezza sulla loro posizione e lo ha fatto chiedendo spiegazioni a Teresa Langella, ex tentatrice del reality show Mediaset prima di approdare sul trono di Uomini e donne dove ha trovato l'amore della sua vita.

La confessione di Teresa Langella sul contratto dei tentatori di Temptation

La bella Teresa nel corso dell'intervista ha spiegato che il contratto che viene firmato dai tentatori protagonisti di Temptation Island non prevede affatto che debbano corteggiare le fidanzate o i fidanzati in gara.

L'ex tronista di Uomini e donne, quindi, ci ha tenuto a sottolineare che sarebbero assolutamente liberi di fare e dire ciò che vogliono.

'I tentatori non sono manovrati, sono liberi di guardarsi intorno e parlare con chi vogliono', ha dichiarato la Langella aggiungendo poi un altro particolare sul reality show. La bella Teresa, infatti, pur ribadendo che i protagonisti del reality sono liberi di fare e dire ciò che credono ha ammesso che in diverse occasioni avvengono delle riunioni con gli autori di Temptation Island, i quali hanno una visione più ampia di quello che sta accadendo nel villaggio.

Un'altra regola del villaggio di Temptation Island, inoltre, è quella che i tentatori maschi non possono avere contatti con le tentatrici donne. A proposito della sua esperienza all'interno del reality show Mediaset, invece, la bella Teresa ha ammesso che fin dal primo momento ha sentito delle forti sensazioni nei confronti di Andrea Dal Corso, al punto da rivelare a Sorrisi e Canzoni di aver sentito le farfalle nello stomaco per il ragazzo.

Vero amore tra Teresa e Andrea dopo U&D

In quell'occasione, però, tra i due non ci fu nessun 'colpo di fulmine', anche se in seguito la scintilla è scoccata nello studio di Uomini e donne.

E oggi, a distanza di vari mesi dalla scelta finale, la love story tra Teresa e Andrea prosegue ancora nel migliore dei modi: i due sono riusciti a superare le loro incomprensioni che in un primo momento misero a repentaglio questa storia d'amore e hanno trovato una certa stabilità.

E adesso che si pensa alla seconda edizione di Temptation Island Vip (che vedremo in onda da settembre/ottobre in prime time su Canale 5) i fan sperano di poter vedere anche la coppia Teresa-Andrea tra i protagonisti, così da mettere alla prova il loro sentimento.