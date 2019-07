Un posto al sole nelle prossime puntate darà spazio alla nuova storyline che vede protagonista Marina Giordano ed il suo ritrovato padre. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 22 al 26 luglio, rivelano che la Giordano deciderà di rendere giustizia a suo padre e si rivolgerà all'avvocato Leone. Nel frattempo, Diego continuerà ad essere fuori controllo e ciò farà preoccupare molto Raffaele, il quale non saprà cosa fare per aiutarlo mentre Vittorio sarà sempre più in crisi sentimentale e faticherà a capire chi vuole davvero tra Anita ed Alex. Infine, Serena confesserà a Filippo di non volere cercare una nuova gravidanza almeno per il momento.

Un posto al sole, Marina vuole rendere giustizia al padre

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 26 luglio, rivelano che Marina passerà del tempo insieme a suo padre e riuscirà ad entrare in sintonia con lui. Tuttavia, le condizioni di salute dell'uomo preoccuperanno molto la Giordano, in quanto potrebbero peggiorare all'improvviso. L'imprenditrice, però è decisa a stargli accanto e a prendersi cura di lui.

In seguito, Marina deciderà di volergli rendere giustizia e di rivolgersi all'avvocato Leone per capire come muoversi. Il difficile, però, arriverà nel momento in cui dovrà mettere al corrente il genitore dell'incontro con il legale.

Raffaele preoccupato per Diego, Vittorio in crisi

Diego continuerà ad essere completamente fuori controllo e rischierà di rovinarsi seriamente la vita. Raffaele si sentirà impotente di fronte a tutto questo e alla preoccupazione per il figlio si aggiungerà lo sconforto.

La preoccupazione per Diego opprimerà Raffaele che inizierà a chiedersi come potrebbe fare per aiutare il figlio e troverà l'aiuto di Ornella. Intanto, Vittorio sarà sempre più in crisi e farà fatica a comprendere cosa prova veramente per Alex e Anita. Il Del Bue junior si recherà al Vulcano e grazie ad un incontro del tutto casuale scoprirà qualcosa sulla famiglia di Alex e Mia e capirà che la situazione è più complessa di quanto credesse.

Più tardi, Mia riceverà uno schiaffo e ci starà talmente male che cercherà il modo di fargliela pagare a sua sorella Alex mentre Vittorio inizierà a sentirsi incastrato a causa delle continue pressioni di sua madre e le tensioni della famiglia della sua ragazza.

Serena dice a Filippo che non vuole un altro figlio

Otello dopo essersi allontanato dagli affetti più cari a causa del successo sul web, si ritroverà ad esprimere l'insofferenza che prova per l'assenza di Teresa.

Le sue rivelazioni faranno capire che la distanza tra loro non è solamente di tipo geografico. Giulia trascorrerà l'ultimo giorno in compagnia di Denis prima di tornare a Napoli e poi prenderà una decisione molto importante. Serena e Filippo si rilasseranno trascorrendo un'intera giornata in barca mentre la piccola Irene resterà con suo nonno Roberto. La piccolina farà letteralmente impazzire suo nonno che non saprà più cosa fare mentre Filippo chiederà a Serena di provare ad avere un altro figlio.

La Cirillo sorpresa dalla proposta, gli dirà che per il momento non se la sente di affrontare una nuova gravidanza.