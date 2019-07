Il popolare sceneggiato iberico “Una Vita” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra riesce sempre a sorprendere. Il ritrovamento del piccolo Moises nelle prossime puntate italiane darà avvio a dei nuovi risvolti. Blanca Dicenta e Diego Alday dopo essersi ricongiunti finalmente con il loro bambino, si vendicheranno di Ursula per avergli sottratto il frutto del loro amore. I due cognati con l’aiuto di Samuel metteranno in atto una strategia per far impazzire la darklady. Per riuscire nel loro intento i genitori del piccolo faranno fare i conti all’ex istruttrice con il suo doloroso passato.

Blanca e Diego ritrovano Moises, Ursula in preda al delirio

Le trame degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che dopo Carmen e Riera anche Samuel aiuterà Blanca e Diego a rintracciare il loro bambino scomparso sin dalla nascita. Il minore degli Alday appena uscito dal carcere per aver dimostrato alla polizia di non essere coinvolto con la morte del padre Jaime, deciderà di rimediare gli errori commessi scoprendo in quale luogo si è recata Ursula prima di fuggire.

Samuel, Blanca, e Diego, grazie alla loro alleanza riusciranno a mettere piede nella pensione in cui l’ex istruttrice ha nascosto il nipote. A quel punto la Dicenta Junior e il cognato riabbracceranno il frutto del loro amore sotto lo sguardo di Samuel, che proverà gelosia quando vedrà la famiglia riunita. Intanto Ursula, dopo essere venuta a conoscenza della sparizione del nipote, farà ritorno ad Acacias 38 in uno stato alterato, visto che si scaglierà contro il genero.

Samuel dopo aver ribadito alla sua matrigna di odiarla, le rivelerà che presto pagherà per tutte le malefatte che ha commesso. L’ex istruttrice nel bel mezzo dell’accesa lite chiederà al figliastro minore di voler sapere dove si trova Moises, ma soprattutto darà l’impressione di aver perso completamente il senno della ragione, quando preciserà che si tratta di suo figlio. A quel punto Ursula affronterà anche Diego e Blanca, e li costringerà a restituirle Moises.

I due innamorati dopo aver fatto credere alla darklady di non avere idea a cosa si stia riferendo, sottolineeranno che la loro bambina purtroppo è morta dopo essere venuta al mondo.

Carmen esce dall’ospedale, i genitori di Moises e Samuel fanno impazzire la Dicenta

La moglie di Samuel e il cognato in realtà si prenderanno gioco di Ursula, per riuscire a condurla alla pazzia totale. Diego e Blanca daranno avvio al loro piano, facendo addirittura sentire all’ex istruttrice il pianto del neonato.

A quel punto la Dicenta in preda al delirio si vedrà costretta ad abbandonare il suo appartamento, dopo essere caduta nella trappola dei suoi familiari, e inizierà ad aggirarsi per le strade del paese iberico senza avere una destinazione. Successivamente Ursula rimarrà sconvolta, quando apprenderà tramite Felipe che la domestica Carmen dopo essere stata pugnalata da lei è rimasta in vita. Quest’ultima intanto sarà dimessa dall’ospedale in cui era stata ricoverata dopo essere stata messa in salvo da Samuel, e farà finire nelle mani di Blanca una lettera contenente lo stemma dei Koval, la famiglia d’origine della darklady.

Diego e la cognata servendosi della complicità di Samuel, continueranno a portare avanti la loro vendetta, terrorizzando Ursula con la scritta “Aleksander”, il nome del promesso sposo che l’arcigna donna avrebbe dovuto sposare in gioventù prima di essere abusata da due malviventi. Ebbene sì, i genitori di Moises e lo zio del bambino, decideranno di far impazzire l’ex istruttrice riportando alla luce il difficile passato della donna, infatti inizieranno a far ricordare alla stessa il giorno in cui venne rinnegata dal padre.