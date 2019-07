Torna l'appuntamento dedicato ad Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle nuove puntate in onda dal 15 al 19 luglio in Spagna, Elsa Laguna riceverà le scuse di Alvaro Fernandez dopo essersi sposata con Isaac Guerrero. Prudencio Ortega, invece, vorrà capire il passato di Lola, la donna che ama.

Il Segreto: Elsa e Isaac sposi

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio in Spagna, rivelano che Marcela consegnerà a Prudencio la croce che aveva regalato a Lola, mentre a Puente Viejo arriverà il sottosegretario che riceverà i saluti di Carmelo, ristabilitosi dall'agguato di Fernando.

A tal proposito, Leal rimarrà pietrificato quando scoprirà che Puente Viejo sarà ben presto inondato dalle acque fuoriuscite dal bacino edificato da lui e Severo Santacruz. Elsa e Isaac, intanto, rifiuteranno che gli amici paghino il loro rinfresco, tanto che la moglie di Matias e Consuelo le doneranno l'abito da sposa e il bouquet di fiori. Don Berengario, a questo punto, proclamerà il Guerrero e la Laguna marito e moglie davanti a Dio e gli uomini.

Anticipazioni Il Segreto: Prudencio indaga sul passato di Lola

Prudencio Ortega cercherà di capire il mistero di Lola durante un confronto con la moglie di Matias.

Peccato che quest'ultima non abbia nessuna intenzione di tradire l'amica. Intanto Elsa riceverà una missiva da parte di Alvaro Fernandez dopo essere convolata a nozze con il Guerrero, mentre Francisca cercherà di manipolare il sottosegretario, che alla fine si sentirà offeso da tale gesto.

Alvaro porge le scuse alla Laguna

Gli spoiler de Il Segreto, in onda prossima settimana in Spagna, segnalano che Raimundo riunirà il Santacruz, il Leal, la Campuzano e la Montenegro alla Casona per formulare una strategia contro il sottosegretario appena arrivato a Puente Viejo.

Alvaro Fernandez, intanto, porgerà le scuse per il suo vile comportamento, tanto da chiedere ad Elsa la possibilità di incontrarla in città. Marcela ed il marito, a questo punto, inviteranno la figlia di Amancio a non recarsi all'incontro perché certi che si tratti di una trappola organizzata dal medico. Tuttavia, però la Laguna farà di testa sua, tanto da non rinunciare a partire insieme al neo-marito.

Allo stesso tempo, Don Berengario riceverà la visita dell'Ortega: qui il fratello di Saul gli rivelerà di non essere riuscito a parlare né con Lola né tanto meno con la sorella Ana.

L'Ortega confessa alla parente di Marchena di amarla

Alla Villa, Raimundo accoglierà tutti gli scampati all'inondazione del borgo iberico, mentre Irene cercherà il supporto dei media. Prudencio, invece, riuscirà a parlare con Ana, che gli rivelerà che Lola l'aveva salvata dalle botte di suo padre.

Sentite queste parole l'Ortega si recherà dalla parente di Marchena, che apparirà molto riluttante quando gli confesserà di amarla. Infine la Laguna ed il Guerrero decideranno di lasciare momentaneamente Puente Viejo per recarsi all'incontro con Fernandez, nonostante le perplessità di Consuelo e la madre di Camelia.