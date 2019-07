Grandi colpi di scena accadranno nelle puntate spagnole de Il Segreto, in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio in Spagna. Se Don Berengario scoprirà di avere una figlia di nome Ester, la salute di Maria Castaneda peggiorerà a causa di cure sbagliate. Infine Elsa Laguna riceverà una lettera da parte di Alvaro Fernandez.

Il Segreto: Don Berengario ha una figlia

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 15 al 19 luglio in Spagna, svelano che Fernando accuserà Donna Francisca e Raimundo di aver dubitato di lui.

Dall'altro canto, la Montenegro lo rimprovererà di aver provato ad allontanarli da Maria. Più tardi, il Mesia si recherà a Cuba dove chiederà alla Castaneda di fare pace con i nonni. Qui la madre di Esperanza rivelerà di aver cambiato comportamento a causa delle stressanti cure. Don Berengario, nel frattempo, sarà sorpreso dall'arrivo di una ragazza, che gli confesserà di essere sua figlia.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa e Isaac si sposano

Esther rivelerà a Don Berengario che sua madre è morta, tanto da essere rimasta sola al mondo.

Di conseguenza, deciderà di rimanere a Puente Viejo. Nella piazza di Puente Viejo, Isaac e Elsa decideranno di sposarsi senza un rinfresco in quanto non vogliono che i suoi amici spendono per loro. Marcela e Consuelo, infatti, le regaleranno il vestito ed i fiori per dare inizio alla romantica cerimonia. Allo stesso tempo, Fernando racconterà a Maria quello che sta accadendo a Puente Viejo. Più tardi, la Castaneda urlerà dal dolore durante un esercizio riabilitativo.

Prudencio indaga su Lola

Le trame spagnole de Il Segreto in onda in Spagna prossima settimana svelano che il dottor Zabaleta sospetterà un infiammazione alle vertebre della spina dorsale dopo aver attentamente visitato Maria. Inoltre sospetterà che gli esercizi di Vilches stiano facendo male alla nipote di Donna Francisca. Intanto Don Berengario presenterà la figlia come una parente ed aggiornerà Don Anselmo delle ultime novità. Elsa, invece, riceverà una lettera da parte di Alvaro Fernandez dopo essere diventata la consorte del Guerrero.

Alvaro chiede perdono ad Elsa

Alvaro si scuserà del suo vile comportamento, tanto da chiedere ad Elsa la possibilità di incontrarla in città per chiederle perdono. Gli amici, a questo punto, consiglieranno alla Laguna di non presentarsi all'appuntamento in quanto sospettano che sia una trappola. Tuttavia la ragazza accetterà di recarsi nel posto stabilito, tanto che Isaac si proporrà di accompagnarla.

Ester, invece, confiderà a Don Berengario che la madre era morta durante il crollo della loro abitazione a Istanbul durante una violenta tempesta. A L'Havana, Maria continuerà i suoi stancanti esercizi, nonostante il parere contrario del dottor Zabaleta e di Dori Vilches: a tal proposito, il medico deciderà di farne parola con Matias e Fernando.

La salute di Maria peggiora

Matias cercherà di far capire a Maria che la sua salute è in pericolo a causa dei continui sforzi a cui si sta sottoponendo la sua colonna vertebrale.

Peccato che la Castaneda continui a fare di testa sua, respingendo i consigli sia della Montenegro che di Raimundo. Infine la Laguna ed il Guerrero si metteranno in viaggio per incontrare Alvaro, nonostante il parere contrario della nonna di Julieta e Marcela.